Quand une œuvre devient Histoire

Nous connaissons l’œuvre d’Antoinette Fouque, mais Géni(t)alité, ce regroupement de textes circonstanciés (éditions des femmes-Antoinette Fouque, février 2023), nous montre comment elle savait allier à la rigueur théorique une capacité à tirer la meilleure part des circonstances. Cela prouve la très grande générosité de sa pensée.

Grâce à sa pratique théorique, Antoinette Fouque opère une véritable révolution symbolique, qui doit effacer l’oubli dans lequel le patriarcat engloutit les femmes, dont la procréation est exploitée. Cet interdit porté sur le matriciel, elle le combat avec ses concepts, qui dénoncent l’occultation de cette production du vivant, de cette compétence de civilisation, de ce nouveau monde inventé par les femmes, où la procréation est une création.

Toute sa vie, Antoinette Fouque a combattu ce qu’elle a appelé « l’apartheid des femmes », alors qu’elles sont à l’origine d’une triple production : production du vivant, production du domestique familial et production économique. Trois fois travailleuses, les femmes sont dévalorisées, car seul règne socialement le masculin.

Et pourtant il y a deux sexes, et non la seule homosexualité masculine. La mixité ne règle rien, il faut mettre fin à la situation actuelle dans laquelle les femmes sont enfermées dans une zone de non-droit. Elles sont reléguées du côté de l’oral, hors de l’écriture : si elles ne se soumettent pas, elles n’existent pas. On tue les femmes avec l’écriture, avec des mots. L’écriture relève encore non du matriciel, mais du patriarcat.

Quand les femmes écrivent, c’est du côté du charnel, de la vie, transcrivant la génitalité du génétique, du biologique, du physiologique, d’une écriture qui se sublime dans le génésique, la fonction de la reproduction.

Antoinette Fouque crée le concept de féminologie, pour traduire une langue différente, faite de logos et de pathos, « génitalisée », en rapport avec le corps des femmes : elles écrivent la chair sur la chair et de la chair.

Le paradigme de la vie des femmes, c’est la gestation, le don, l’éthique : donner, recevoir, rendre, dans une hospitalité où tout le lien humain se trouve présent.

Les femmes sont anthropocultrices, selon Antoinette Fouque, qui libère la procréation en redonnant sa fonction symbolique à l’utérus. Les femmes doivent sortir d’un univers de haine que favorise le patriarcat, pour entrer dans un processus d’altérité, d’alliance, dans un interminable inachèvement.

La misogynie engendre les violences et les exclusions sociales de toutes sortes : ce qu’Antoinette Fouque a appelé le gynocide, cette forclusion de la gestation, cette homogénéisation totalitaire. La procréation libérée va donner lieu à un devenir civilisationnel, anthropologique nouveau.

Il s’agit désormais, à partir du corps de la femme, de penser à l’autre, de penser avec l’autre, avec cette pensée génésique, cette pensée de l’engendrement, cette féminologie, ce lieu matriciel, producteur altruiste, ce corps matriciel qui est actuellement marchandisé, colonisé par les hommes et par une économie phallique. La libération de la gestation par le corps de la femme permettra de reconnaître cette « hospitalité charnelle », d’entrer dans le temps de la gestation, le temps génésique, le temps de l’Autre.

C’est pourquoi la théorie de la génitalité d’Antoinette Fouque passe par l’Histoire, qui doit reconnaître le corps des femmes en même temps que la quatrième blessure narcissique, celle du narcissisme de vie, altruiste. La production du vivant, qui passe par la différence des sexes, relève de l’éthique, du symbolique.

Les femmes produisent le monde à chaque naissance, même si cette production du vivant est symboliquement occultée par le système patriarcal. Le fils mâle s’approprie la création par ce qu’Antoinette Fouque appelle envie de l’utérus, et la procréation par le monothéisme et l’écriture, reléguant la femme dans l’oralité. La quatrième blessure — après les trois blessures de l’humanité énoncées par Freud —, c’est la blessure génésique, qui constate que chaque être est né du corps d’une femme.

À partir de ce constat, Antoinette Fouque construit ses concepts. Par ses recherches, elle a bouleversé la conception de la gestation, la sortant de l’oubli, de la forclusion, pour lui faire vivre une conscience de sexe. Cette nouvelle lecture de l’humanité, cette féminologie qui allie l’action et la pensée est un mouvement incontournable. Il s’agit moins de prendre le pouvoir, que d’avoir tout : la liberté, la dignité.

Antoinette Fouque ne se laisse jamais enfermer, car elle va toujours jusqu’au bout de ses actes et de ses pensées. Dans un monde volontiers vulgaire, elle n’exprime jamais de vulgarité intellectuelle, elle ne cède jamais au sortilège du confort intellectuel.

Elle a lutté contre tous les intégrismes, musulman comme catholique, dénoncé les offensives familialistes, qui oppriment les femmes par une restauration de l’idéologie patriarcale : elle n’a jamais dissocié la lutte contre le sexisme de la lutte contre le racisme.

Toutes les discriminations s’alimentent aux mêmes sources. Et les femmes sont au milieu des exigences de la démocratie. Parlementaire européenne, elle n’a cessé d’alerter sur les reculs de la situation des femmes (accès aux contraceptifs, médicalisation, dégradation de leurs conditions en raison de la mondialisation).

Merci à Antoinette Fouque d’avoir, par son œuvre, par sa vie, par ses luttes, rendu possibles la libération de l’oppression, la liquidation de la peur, afin que la « moitié du ciel ne soit plus renvoyée à l’enfer des sorcières ».

Crédits photo : Antoinette Fouque (YouTube)