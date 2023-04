Le confort de lecture assis, couché, debout : un appareil révolutionnaire

L’usine à l’origine de ce brevet était installée à Cuyahoga Falls, dans l’Ohio. Ses ingénieurs ont en effet conçu une complexe machine qui réunissait tout à la fois un porte-dictionnaire, un repose-livre, un pied de lampe et une table d’écriture. Leur catalogue promotionnel, numérisé et exposé dans la bibliothèque du musée de Winterthur (document intégral à consulter en fin d'article).

Leur catalogue promotionnel a été numérisé et détaille donc The Holloway Reading Stand and Dictionnaire Holder, fruit de plusieurs années de recherches et d’expérimentation. Et les commerciaux de vanter l’augmentation des ventes, la fidélisation des clients et le bouche-à-oreille…

« Les lecteurs de livres connaissent la fatigue de tenir des ouvrages dans leurs mains en cherchant une position pour une lecture confortable. Ils éprouvent aussi une réticence à mettre de côté un livre intéressant pour chercher dans le dictionnaire la prononciation ou le sens d’un terme. »

C’est pour eux que le Reading Stand a été conçu : offrir un confort dans la position de son choix, tout en procurant un accès aux informations avec un maximum de simplicité — une sorte d’internet bien avant l’heure sans appareil connecté.

Surtout que ce pupitre multi-fonction associe un usage bureautique, en cas d’interruptions fréquentes de la lecture. Le tout entièrement en bois, avec une surface polie, quelques finitions en métal et des ornements « de bronze français à la feuille d’or ». La grande classe.

Le repose livre offre une surface de 22x30 cm, la table de dictionnaire de 30 x 43. Et des étagères latérales serviront de rangements précieux pour entreposer livres ou magazines. Coût de l’objet ? 14 $ dans sa version simple et pour un dollar de plus, s'y ajoute un plateau de jeu d’échecs…

Inutile de préciser que l'entreprise ne livre plus du tout, et depuis quelques décennies déjà...