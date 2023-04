Finances et posture politique : la fin d'une librairie au Brésil

Les médias brésiliens ont récemment annoncé la faillite d’un réseau de librairies qui a déjà été l’un des plus importants du pays. La Livraria Cultura de São Paulo, avec une surface de 4000 m2, était une « cathédrale des livres », selon José Saramago. Elle était aussi reconnue pour l’excellence de ses libraires. De nombreux auteurs et artistes y sont venus pour des dédicaces et rencontres.

Les finances de la société se degradaient, certes... Mais serait-il possible que des prises de positions politiques aient également joué contre l’entreprise ?

Une affaire familiale

La famille à l’origine de cet empire est devenue libraire aux alentours des années 1950. Lorsque la troisième génération a pris la direction de l’entreprise, un autre événement bouscula le marché du livre : l’arrivée d’Amazon au pays.

L’entreprise familiale a donc ouvert son capital et une société bancaire a pris une part du gâteau : il fallait oeuvrer 7J/7, pour favoriser l’expansion rapide du business, garantir la réussite et optimiser les investissements.

Mais en dépit de ses 15 magasins et une plateforme de ecommerce, l'effritement commence. La crise naissante s’accompagne d’une détérioration du cadre de travail pour les employés, donnant leu à de multiples plaintes pour harcèlement moral. La clientèle devient méfiante.

Des dettes qui s'empilent

Puis, on rapporte que le CEO aurait soutenu le licenciement de la présidente Dilma Roussef lors d’une réunion. Ce renvoi, régulièrement présenté dans le milieu comme un coup d’État en librairie, fut suivi d’une forte instabilité économique dans le secteur. La crise s’amplifiait.

Et voilà que des éditeurs jettent un pavé dans la mare : la librairie ne s’acquitte plus de ses factures depuis des mois. Cultura se justifie en rendant public le rachat de la Fnac Brésil — à des conditions particulières : l’enseigne française lui a offert R 130 $ M (25 millions €) pour une acquisition, empêchant de mettre la clef sous la porte. En 2018 une procédure de redressement judiciaire est instaurée... l’avenir fut plus sombre encore, quand le Covid frappa.

Mais le commerce n’avait peut-être pas besoin des déclarations du CEO de Cultura : ce dernier s’est publiquement exprimé en faveur de la réélection de l’ex-président Jair Bolsonaro. Son électorat ne comptait pas de grands amateurs de livres, cet objet avec « trop de choses écrites », selon les mots du candidat. Certains auteurs plaisantent en grinçant des dents : cette ultime déclaration aura repoussé les derniers clients fidèles...

L’annonce de faillite des deux derniers magasins de la librairie est intervenue le 9 février dernier. Pour l’administration, Amazon demeure l’unique responsable.

Les libraires indépendants s’en réjouiraient.

Marília Bellio do Nascimento

