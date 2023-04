La Turquie reporte le procès de Pinar Selek au 29 septembre 2023

Les 19 et 26 janvier derniers, trois libraires, Alan Keung Ka-wai, Cannis Chan Sheung -yan et Alex Lee Lung-yin, étaient accusés par les autorités de Hong Kong de « complot en vue d’accomplir un acte ou des actes avec une intention séditieuse ». En cause : avoir produit et vendu un livre sur les manifestations de 2019. PEN America et PEN International demandent l’abandon des poursuites.