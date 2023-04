“Islamo-gauchisme” : Frédérique Vidal piégée par son mensonge

Nous sommes le 14 février 2021. Sur le plateau de CNews, Frédérique Vidal décriait un phénomène frappant les intellectuels qui « gangrène la société dans son ensemble [...] l’islamo-gauchisme ». Et de confirmer une chasse au wokisme, que le gouvernement avait entreprise depuis plusieurs années. Jean-Michel Blanquer, avait tenu des propos similaires en 2020, quand il officiait au ministère de l’Éducation nationale.

« Ce qu’on appelle l’islamo-gauchisme fait des ravages. [...] Il fait des ravages à l’université, il fait des ravages quand l’Unef cède à ce type de choses, il fait des ravages quand dans les rangs de la France Insoumise, vous avez des gens qui sont de ce courant-là et s’affichent comme tels. Ces gens-là favorisent une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène au pire. » – Jean-Michel Blanquer, Europe 1, 22 octobre 2020

Il fallait sévir et empêcher que ne se diffuse, sous couvert d'études scientifiques et universitaires, une pensée idéologique...

Ministre au pilori

Les déclarations de Frédérique Vidal arrivaient dans une période déjà douloureuse avec la vague de tentatives de suicides qui sévissait dans le milieu étudiant. En outre, l'idée d'effectuer « un bilan de l’ensemble des recherches » avait provoqué la colère du secteur. De nombreux appels pour exiger la démission de la politicienne furent dégainés, notamment dans les comités de rédaction de revues de sciences sociales. En somme, la ministre mettait en cause leur objectivité et leur rigueur.

Les pétitions s'opposaient aux « tentatives de délégitimation de différents champs de la recherche, comme les études postcoloniales, les études intersectionnelles ou les travaux sur le terme de “race” » . Frédérique Vidal avait mandaté le CNRS pour qu’il mène détermine quels travaux relèvent de l’idéologie et non de la science.

Mais selon l'établissement, le terme d’« islamo-gauchisme » ne correspondait « à aucune réalité scientifique ». En avril 2021, six enseignants-chercheurs (Nacira Guénif, Caroline Ibos, Gaël Pasquier, Anne-Laure Amilhat Szary, Fanny Gallot et Fabien Jobard) avaient alors réclamé l’annulation de l’enquête – et déposé, dans la foulée, un recours auprès du Conseil d'Etat en « excès de pouvoir ».

Islamo... quoi ?

Le Monde s’est procuré ce mois-ci le mémoire en défense que le Conseil d’État avait transmis au tribunal administratif de Paris, voilà près de deux ans. Le Conseil d'État avait sollicité les deux parties : les plaignants (enseignants-chercheurs) et l'accusé : le ministère de l'Enseignement supérieur.

Ce dernier s'était défendu en expliquant que les propos de la ministre « n’ont été suivis d’aucune demande » de sa part. Ni au CNRS ni à aucun établissement universitaire.

La démarche des requérants serait donc, selon eux, irrecevable. Le ministère conclut en qualifiant l'annonce de février 2021 de « déclaration d’intention n’ayant pas été formalisée ». Le journal a contacté Frédérique Vidal le 29 mars 2023, sans obtenir de réponse.

William Bourdon et Vincent Brengarth, les avocats des six requérants dénoncent « une totale irresponsabilité politique et juridique ». Plus encore : cet exerce de pure communication politicienne aura instrumentalisé le terme d’ « islamo-gauchisme » et par conséquent contribué à une « amplification des discours de haine ».

