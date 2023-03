Entre exposition et bandes dessinées, l’Italie célèbre Italo Calvino

Les conséquences de la hausse des coûts du papier et de l'énergie touchent non seulement les éditeurs mais aussi les distributeurs. Un métier de « spécialistes » qui doit être ouvert à toute innovation pour satisfaire les demandes toujours plus exigeantes des libraires et des consommateurs. Messaggerie Libri, le plus important distributeur italien, s'essaye à l'exercice.