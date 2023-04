Meurtre de Cécile Hussherr-Poisson, cofondatrice de Lelivrescolaire.fr

Après le drame du 20 mars, la maison édition a fait part de sa tristesse à travers un communiqué, soulignant que lelivrescolaire.fr « en deuil après le féminicide ». Cécile, professeure de littérature classique, âgée de 47 ans, a été assassinée par son ex-mari en plein Paris lundi matin. Elle avait été directrice de collection de plusieurs de leurs manuels de Français en 2010 et 2011 à la création de l'entreprise.

« C’était une femme brillante, passionnée, toujours souriante, entièrement engagée dans sa vocation pour la transmission et la lutte contre les inégalités », note la maison. « Le choc est d'autant plus violent que l'assassin, François-Xavier Hussherr, faisait partie des personnes qui avaient contribué au lancement du projet Lelivrescolaire.fr fin 2009, aux côtés notamment de Raphaël Taieb (PDG) et Émilie Blanchard (Directrice éditoriale). »

La fondatrice, âgée de 48 ans était enseignante-chercheuse en littérature comparée à l’université Gustave-Eiffel à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne). Elle était spécialiste des rapports entre la technologie moderne et la littérature d'après ActuParis.

Selon les premiers éléments communiqués, son ex-mari s'est déguisé en livreur pour l’agresser et la poignarder à de multiples reprises. Le meurtre est survenu dans le hall de son immeuble dans le XIIe arrondissement. Cécile Hussherr-Poisson était autrice de plusieurs ouvrages, portant sur l’éducation et la pédagogie – certains furent coécrits avec son meurtrier.

La structure avait diffusé ce message avant l’inculpation définitive de l’ex-mari. Elle souligne qu’aucun lien n'existe entre lui et l’entreprise, cherchant par ailleurs à se protéger contre toute mise en cause :

« Très rapidement après la création de l'entreprise, une mésentente importante entre associés avait amené, dès 2013, à écarter totalement François-Xavier Hussherr du projet Lelivrescolaire.fr. Raphaël Taieb et Emilie Blanchard en reprenaient alors le contrôle exclusif et déménageaient l'entreprise, créée à Paris, pour la développer en région lyonnaise. Ils en sont toujours les dirigeants aujourd’hui. François-Xavier Hussherr n’a, depuis près de 10 ans, plus aucun lien avec l’entreprise et n’en est plus actionnaire. » - Lelivrescolaire.fr

L'entreprise est par ailleurs entrée dans une phase d'expansion à l'internationale. Et depuis janvier 2020, elle a entamé une collaboration étroite avec Hachette Livre : « Nous sommes très heureux de pouvoir accélérer notre développement en nous adossant à Hachette Livre. Le groupe va notamment nous permettre de répondre aux défis industriels que nous rencontrons suite à notre succès des dernières années », assurait alors Raphaël Taieb, CEO du Livrescolaire.fr.

Crédits photo : LOGAN WEAVER | @LGNWVR/ Unsplash