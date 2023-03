Prix de la Closerie des Lilas : la deuxième sélection pour 2023

Le prix sera remis le 18 avril 2023 à 20h00. Le jury invité en 2023 réunit Dominique Bona, Lison Daniel, Zita d’Hauteville, Laurence Ferrari, Amanda Lear, Géraldine Pailhas et Vanessa Schneider.

Le jury permanent, pour sa part, se compose d'Emmanuelle de Boysson, présidente du prix (journaliste et romancière), Tatiana de Rosnay (romancière), Jessica Nelson (responsable de la programmation d’Au Fil de la Nuit et romancière), Carole Chrétiennot, (cofondatrice du Prix du Café de Flore et de la Closerie des Lilas), Stéphanie Janicot ( rédactrice en chef de la revue Muze et romancière) et Adélaïde de Clermont-Tonnerre (directrice de la rédaction de Point de Vue et romancière).

La deuxième sélection du Prix de la Closerie des Lilas 2023

Les Mangeurs de nuit, de Marie Charrel (L’Observatoire)

Le Testament du prophète, de Yasmine Ghata (Bouquins)

Les guerres précieuses, de Perrine Tripier (Gallimard)

La lauréate sera l’invitée privilégiée de La Closerie des Lilas durant une année, pour un montant de 3000 €. La maison Montblanc, profondément ancrée depuis son origine dans la culture de l'écriture, est partenaire du Prix de la Closerie de Lilas depuis sa création en 2007.

Elle remet à la lauréate du prix un stylo plume d’exception, et au jury un instrument d’écriture de sa collection.

En 2022, le Prix de la Closerie des Lilas avait été décerné à Éléna Piacentini pour Les Silences d’Ogliano (Actes Sud).

