Handicaps en bibliothèque : l’accessibilité de tous, le confort de chacun

Du cadre législatif aux normes en vigueur, en passant par les différents types de handicaps, le guide proposé remet l’église au centre du village. On ne parle pas de personnes handicapées, mais de situation de handicap, parce que celui-ci découle d’une difficulté d’accès, à un lieu ou un service. « Une personne en fauteuil roulant ne sera en effet handicapée dans ses déplacements que lorsqu’elle rencontrera un empêchement », illustre-t-on.

Pour les établissements de prêt, le rappel de la loi de 2021 sur les bibliothèques, ainsi que celle de 2005 sur les handicaps, pose un contexte global. Dans tous les cas, « travailler à l’accessibilité de tous permet d’améliorer le confort de chacun ».

Moins que des conseils, le guide propose des recommandations, parfois frappées du sceau du bon sens. « Un accueil bien pensé, des espaces signalés clairement et des collections mises en valeur permettront à chacun de se sentir à l’aise et de s’installer durablement », cela va sans dire, mais en le lisant, les idées jailliront peut-être.

Or, ce qui vaut pour le bâtiment se répercute également sur les collections : le recours au logo Lire autrement, qui désigne un espace réunissant des documents adaptés, apportera plus de clarté. En outre, « les propositions éditoriales doivent être surveillées attentivement : l’offre étant en développement, de nouvelles adaptations et de nouveaux supports pourraient apparaître dans les années à venir ».

Mais évoquer l’accessibilité implique de placer les publics au cœur de la réflexion — ce qui induit une préparation des personnels, afin qu’ils soient en mesure d’accueillir au mieux. De la sorte, les partenariats avec des structures spécialisées faciliteraient la structuration de l’équipe. De même, la collectivité a des devoirs — pour les communes de plus de 5000 habitants, une commission communale est mise en œuvre.

Suivant les handicaps, médiations et animations seront à adapter, en notant que « la mixité favorise les échanges et sensibilise le grand public à la question du handicap ». Ici, un effort tout particulier sera porté à la communication, afin qu’elle soit explicite et compréhensible.

Enfin, le guide propose une série de contrôles pour mesurer et évaluer l’accessibilité de son établissement. Un premier bilan qui peut également s’effectuer avec le concours d’associations spécialisées : un point de vue extérieur conduira, nécessairement, à une meilleure inclusivité.

Le guide est disponible ci-dessous, en consultation et/ou téléchargement.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0