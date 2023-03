L'abbé ne fait pas le moine, mais son humour fait mouche

On dit souvent que le genre le plus difficile en BD, c'est l'humour. C'est doublement vrai. D'abord parce que la BD d'humour doit faire rire, ce qui est déjà une tâche ardue (rendue encore plus compliquée par l'ambiance morose qui plane ces derniers temps et l'auto-censure que bon nombre d'auteurs s'imposent, de peur de fâcher ceux qui ne les lisent de toute façon pas), mais le genre est surtout exploité depuis si longtemps en cases et en bulles que tout ou presque a déjà été fait et refait.

Difficile dans ce contexte de renouveler le répertoire, de sortir du lot, d'imposer sa patte.

Or tout ça, L'abbé le fait avec une désinvolture délicieuse. Loin de s'imposer un dispositif systématique de planche en planche, ses courtes histoires explorent à chaque fois une formule différente. Avec son pif démesuré et ses yeux globuleux fichés sur un corps minuscule, la version papier de l'Abbé pourrait être le cousin abruti de Beaker, le laborantin maltraité du Muppet Show.

Tout aussi lâche, mais plus enthousiaste sans doute, avec une propension infinie à se fourrer dans des draps ultra sales et des situations gênantes. Ne vous fiez cependant pas à ses allures de personnage de BD à gros nez pour enfants : le petit l'Abbé n'est pas le Petit Spirou, il est le digne héritier de l'umour sauvage que pratiquent les meilleurs éléments de Fluide Glacial depuis des décennies.

Qu'il soit à son bureau occupé à imaginer un gag, au mMusée des Beaux-Arts, dans son potager face à un plant de tomate ou dans une prison américaine, on sait que la situation dérapera forcément, mais l'imaginaire du scénariste est si vaste qu'on est forcément pris par surprise.

Et la plupart du temps décontenancé par les libertés que le bédéiste s'offre, dérapant, littéralement, dans le scatologique ou plaçant soudain son héros à l'autre bout du monde sans la moindre explication. On n'en réclame pas, à vrai dire. Tout ce qu'on veut savoir, c'est ce qui va se passer dans les cases suivantes.

Et on n'est jamais déçu.

Rien que ça, c'est déjà un exploit !