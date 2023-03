Festival du livre de Paris 2023 : Italissimo !

Au fil d'une programmation commune intitulée Passions Italiennes, pendant une semaine, du 17 au 23 avril, ils diffuseront l’esprit italien au Grand Palais Éphémère et dans les lieux habituels du festival.

La créativité à l'italienne

Des rencontres, des lectures, des spectacles et des projections auxquels participeront une cinquantaine d’auteurs, venus nourrir les échanges de ce programme. Pendant une semaine, l’Italie sera donc la protagoniste de la vie culturelle parisienne, à travers un dialogue avec la culture française.

La participation des auteurs italiens au Festival du livre de Paris et à Italissimo a été rendue possible grâce au Ministère des Affaires étrangères italien, au Ministère de la Culture italien avec le Centro per il Libro et la Lettura, à l’Ambassade d’Italie en France, à l’Institut culturel italien de Paris, à l’ICE (Agence pour le commerce extérieur italien) et à l’AIE (Association des éditeurs italiens).

Italissimo est également soutenu par la Sofia, la DRAC Île-de-France, Monte Paschi Banque, Castaldi & Partners, le Consulat Général d’Italie à Paris, la Maison de la Poésie et la BPI du Centre Pompidou.

Sans oublier les partenariats avec Sciences Po, Sorbonne Université, la Sorbonne Nouvelle, l’Odéon-Théâtre de l’Europe, le Théâtre Les Déchargeurs, le Comité d’animation culturelle Paris 1, la Maison de l’Italie et le Lycée Italien Léonardo da Vinci.

À lire : Festival du Livre de Paris 2022 : entre renouveau et contestations

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY SA 2.0)