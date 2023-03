Alexandrine Duhin crée son agence littéraire

Arrivée chez Fayard dans les années 2000, Alexandrine Duhin, nommée directrice littéraire en 2017, a repéré et accompagné de nombreuses autrices et auteurs à succès en fiction et non fiction. Elle a également participé au lancement du label Mazarine. Désormais, c’est comme éditrice et agente littéraire qu’elle officie avec la création de l’Agence littéraire Alexandrine Duhin.