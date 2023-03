Philippe II et Alexandre

Alexandre, César est né de sa cuisse. Il est une des grandes raisons pour lesquelles des étudiants en Histoire choisissent (une minorité) un moment (en Master), de se spécialiser dans l’Histoire antique.

Figure des grands ambitieux hommes, comme le sera Napoléon pour tous les jeunes romantiques du XIXe siècle, ou aujourd'hui Andrew Tate…

Pourquoi Alexandre Le Grand, roi de Macédoine, devenu une mauvaise salade aujourd’hui, est devenu une des plus importantes figures de l’Antiquité. Au terme de sa brève et intense existence, 32-33 ans, il a fondé le plus bel empire de son temps, et diffusé l'hellénisme de l’Égypte à l’actuel Pakistan.

Adrian Goldsworthy propose une biographie de référence d’Alexandre, mais aussi son père, le moins connu Philippe II. Image du père mal-aimé, assassiné, l'historien rappelle comment il fut un unificateur de la Grèce morcelée en cités, et comment il transmit cet héritage à son génial fils.

C’est aussi comment il offrit une éducation à Alexandre, entre Aristote et son précepteur Léonidas, aussi sévère qu'éclairé.

C’est enfin l’Histoire de Rome, héritière d’une épopée aussi folle qu’extraordiaire.