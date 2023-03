Environnement toxique

Kate Beaton, on est tous très fans à la librairie de son album jeunesse La Princesse et le Poney. Attention, changement de ton, radicalement différent, avec ce roman graphique de près de 450 pages, sacré comme son préféré en 2022 par Barack Obama.

Kate Beaton, la petite vingtaine, va avoir besoin d'une rentrée d'argent si elle veut pouvoir rembourser son prêt étudiant... Et cela va l'amener à traverser le Canada, quitter la Nouvelle-Ecosse pour aller en Alberta et travailler dans l'extraction du pétrole dans les sables bitumineux. C'est bien payé mais les conditions de travail sont dures, crasses, et la plongent dans un univers très masculin...

La toxicité du titre est alors double, celle de son environnement industriel mais aussi celle de ces hommes qui, si certes ils ne sont pas tous à blâmer, sont terriblement nombreux à avoir des comportements qui peuvent culminer au cauchemar.

Lecture dense, faisant monter graduellement l'oppression du quotidien, avec une Katie courageuse et résignée, mais qui n'en est pas moins victime.