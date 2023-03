Les mémoires de Vanitas Tome 1

Noé se déchaîne contre Vanitas alors que ce dernier refuse toujours de lui dévoiler son passé. Avec une fête foraine délabrée pour terrain, les deux compagnons se déchirent pour mieux se rapprocher. Le mystère autour de leurs maîtres respectifs pourrait bien se dévoiler…

Avec un Paris du XIXe peuplé de vampires en toile de fond, Les Mémoires de Vanitas continuent de nous éblouir par la richesse de son univers autant que par la sincérité des sentiments de ses personnages. Le trait sublime de Jun Mochizuki ne cesse de nous éblouir.

Malheureusement, la série est actuellement en pause au Japon à cause des problèmes de santé de l’auteur. On ne sait pas quand on aura la suite, alors profitez bien de ce 10e tome !