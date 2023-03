L'album s'ouvre sur "Un ZoZo tout Zeul" qui presente un seul personnage, puis suivent "Deux ZoZos se disent bonZour" où l'on voit deux individus se faire la bise, et ainsi de suite, à la manière des albums cumulatifs caractéristiques de l'édition jeunesse.

Oriane Brunat joue avec ce poncif et met en scène l'addition des personnages avec une jovialité malicieuse : on se demande à chaque fois quelle idée va germer pour que tous ces ZoZos interagissent ensemble et justifient d'une certaine façon leur nombre. On peut les compter sur chaque composition, il n'en manque pas un !

Au-delà de ces images facétieuses et de ce ZoZotement délicieux, on s'amuse terriblement de ces dessins simples, minimalistes, tendres et subtils que d'aucun dira pouvoir les faire soi-même. Et c'est justement dans cette dernière assertion que réside leur force poétique.

Oriane Brunat développe un vocabulaire graphique qui permet l'investissement de tous, dont l'économie communique à chacun la simplicité du geste qui l'a engendré et qui témoigne d'une forme d'ingénuité teinté d'élégance. À la virtuosité graphique qui impressionne l'autrice préfère la simplicité qui émeut. Ainsi, les "maladresses", irrégularités, tremblements ou autres gaucheries, sont autant de traits d'esprit qui interpellent et amusent le regard, car elles sont soutenues par une réelle science de la composition qui insuffle de l'esprit aux images.

Oriane Brunat propose un livre très beau et très drôle, un album à lire et relire qui communique et transmet beaucoup beaucoup beaucoup du plaisir que l'on imagine éprouvé à sa réalisation.

À noter que, comme toujours avec L'Articho, l'objet même de l'album est soigné dans ces moindres détails matériels et typographiques, ce qui donne un bel écrin à cette œuvre aussi touchante qu'amusante.