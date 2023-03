Film fantôme

Qu’est-ce donc que de créer ? Oh, la jolie question que développe Patrice Pluyette dans ce nouveau roman.

Et d’adopter le prisme d’un jeune cinéaste, pour tâcher d’y trouver une réponse. Il est juste que s’attaquer à une adaptation de Roland furieux de L’Ariosto, pour sa première aventure cinématographique n’est pas chose aisée. Mais quand les éléments s’en mêlent et vous placent des bâtons, devenus d’énormes rondins dans les roues…

Affublé d’une équipe de tournage calamiteuse et intenable, d’acteurs dont le talent réside plus dans l’incompétence crasse que dans l’interprétation, voici un ouvrage plaisant. Il se meut en making-of surprenant des aléas d’une production audiovisuelle, dont l’avenir est plus que compris.

J’étais très inquiet, cette fois-ci, la situation nous échappait pour de bon.

Aussi, bien que ce film soit voué à l’échec, comme son titre le laisse entendre, notre cinéaste n’en incarne pas moins un idéal chevaleresque — à l’image de Roland. Lequel, comme on s’en souvient, périt à Roncevaux, brisant son épée mythique Durandal. Mort au champ d’honneur pour défendre sa patrie… un sacrifice ultime que l’on ne demandera pas à ce jeune créateur.