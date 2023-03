La star de Stranger Things publie un livre en mémoire de sa grand-mère  

Cette fiction historique intitulée Nineteen Steps sera publiée le 13 septembre prochain chez HarperCollins, comme l’annonce la maison dans un communiqué relayé par The Los Angeles Times. La date de sortie en France n’est pas encore publique.

Nineteen Steps suit Nellie Morris, une employée de mairie âgée de 18 ans. Elle tombe amoureuse de Ray, un soldat américain chargé d’intervenir sur le sol anglais pendant le conflit. Leur idylle naît durant la Seconde Guerre mondiale, au cœur du quartier de Bethnal Green dans l’est de Londres, tristement célèbre pour la tragédie survenue le 3 mars 1943.

Comme le rappelle le média The Bethnal Green London, la station de métro de cette zone servait d’abri anti-bombes. À l’approche d’une frappe aérienne, des centaines d’habitants sont venues s’y réfugier. Mais une femme qui portait un bébé est tombée dans les escaliers. Cette chute a déclenché une bousculade qui a causé la mort de 173 personnes dont 62 enfants, la plupart par asphyxie.

Un hommage à son aînée

L’actrice affirme dans le communiqué d’Harper Collins que l’histoire est inspirée de celle de sa grand-mère Ruth qui a survécu au drame de Bethnal Green. Et d’ajouter : « Ce livre m’est très personnel et cher à mon cœur ».

Le Huffington Post a relayé en 2020, un long post Instagram publié par Millie Bobby Brown le mardi 10 novembre, et désormais supprimé. Il avait été rédigé par la jeune fille suite au décès de Ruth qui était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle se souvient : « Après le dîner, en général je lui chantais quelque chose ou nous faisions des mots croisés, moi assise sur ses genoux. À minuit, nous allions nous coucher et elle me racontait des histoires sur son enfance et sur la vie pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Et d'ajouter « La perte est quelque chose de si complexe ». Des années après, le souvenir perdure et ce n’est pas pour déplaire à HarperCollins . La maison parle d’un « éblouissant premier roman » ainsi que « d’une émouvante histoire d’amour, de désir et de perte, inspirée par les événements réels vécus par sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale ».

Crédits photo : Wikimédia (CC BY-SA 4.0)