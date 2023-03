Des bibliothécaires en grève distribuent des “livres en retraite

Ces derniers ont aménagé leur petit stand sur le parvis de la faculté de Lettres. Installés depuis le 24 mars, ils se relaient et proposent des ouvrages issus des bibliothèques personnelles de chacun, ou de dons faits par des enseignants.

« Comme les professeurs qui font des cours sauvages sur les conséquences et les enjeux de la réforme, nous aussi on veut montrer notre mobilisation aux étudiants », décrit Joanne Mercher, gréviste et membre du syndicat Force ouvrière, auprès de Ouest France. « Il est aussi possible d’échanger ou de déposer des livres », ajoute cette dernière auprès du Télégramme.

Le jeudi 23 mars, jour de grève à l’appel de l’intersyndicale, les trois bibliothèques universitaires de Brest ont été fermées, révélant la large mobilisation du métier. Joanne Mercher est formelle : « On continuera jusqu’à ce qu’on n’ait plus de livres mais surtout plus de réforme ! »

Cette opération « Bibliothécaires en grève, livres en retraite » est menée en collaboration avec le syndicat étudiant, Union pirate finistérienne.

