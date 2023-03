Il est très commun d’entendre que la technologie ou le numérique est un ennemi du format papier. Les livres, généralement conçus en ce format, ne sont pas une exception à cette règle.

Pourquoi ne pas accepter que la technologie soit ici et qu’elle ne fera que prendre de plus en plus de place ? Il semble que le monde du livre est en guerre contre le numérique et refuse d’évoluer. Il semble que le monde du livre est en guerre contre le numérique et refuse d’évoluer.

Tout d’abord, il faut signaler qu’accepter les tendances numériques ne veut pas obligatoirement dire oublier le format papier. C’est être prêt à explorer la transformation digitale et les nouveaux outils qui peuvent être profitables pour l’industrie.

Actuellement, il existe un grand nombre d’outils qui nous simplifient la vie, et l’IA ne fait qu’améliorer et développer avec plus de précision ces applications. Chat GPT, Genario et d’autres aident les créateurs et simplifient leurs tâches.

Souvent, les détracteurs de ces outils mettent en avant le fait qu’il s’agisse de concurrence déloyale. La norme est de se positionner contre, plutôt que d’apprendre à les utiliser et à les rentabiliser.

En bref, la réponse n’est jamais de s’interroger sur les manières d’employer la technologie au service du livre, ce qui explique peut-être pourquoi le secteur du livre ne représente approximativement que trois millions d’euros.

Nombreux sont les maisons d’édition et les professionnels du livre qui voient le numérique comme un ennemi à battre plutôt qu’une opportunité pour entreprendre. Pourtant, ouvrir le monde de l’édition aux nouvelles technologies qui offrent de l’innovation ne doit pas être une inconvenance sinon une bonne occasion pour être plus rentable.

Pour les petites maisons d’édition, la technologie peut servir à réduire les coûts et les effectifs et minimiser les temps de production de leurs ouvrages ainsi qu’à mieux les commercialiser.

D’autre part, le manque d’innovation dans les secteurs éditoriaux n’aide pas à le rendre plus lucratif, l’édition reste un secteur ancré dans le passé, en comparaison avec la musique ou le cinéma.

Il est très difficile pour une génération qui est très technologique, multidisciplinaire et transversale de travailler dans un milieu toujours représenté par une génération plus conservatrice et avec des méthodes de travail différentes.

En somme, il est important de signaler que même si différents formats sont déjà en place (voir les audio books), il y a encore un long chemin à parcourir et de nouvelles routes à découvrir. C’est peut-être maintenant au tour des nouvelles générations de revoir et de changer la façon de concevoir toute une industrie.

Par Julia García Gámez.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

