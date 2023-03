Keanu Reeves : John Wick au cinéma et Brzrkr en librairies

Attendu en mai 2021, et finalement repoussé à mars 2023, John Wick 4e du nom poursuit les films d’action débutés en 2014 par les réalisateurs David Leitch et Chad Stahelski. L’histoire d’un tueur à gages au sein d’une organisation plutôt discrète, qui se retrouve isolé après le décès de son épouse. Seul lui restent la jeune chienne que sa femme lui avait offerte, ainsi qu’une voiture (Ford Mustang de 1969), qu’une petite frappe va assassiner et lui voler.

John Wick aura donné lieu à une franchise, déclinée en comics et jeux vidéo, en plus des films. En parallèle, la série The Continental, est attendue depuis des années, ainsi qu’un autre spin-off, cette fois en film, Ballerina.

« Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. I'll kill them all. » – John Wick

Pour John Wick : Chapitre 4, l’objectif est de détruire la Grande Table, structure invisible qui édicte les règles et légifère sur ce monde de tueurs. Sachant que la tête de John est mise à prix, depuis le film de 2019 Parabellum, nul doute que l’affaire ne sera pas de tout repos.

Côté librairies, Delcourt publie donc le premier tome de Brzrkr, là encore, une figure très pacifique, à qui Keanu Reeves prête non seulement ses traits, mais également sa plume de scénariste. On bascule cette fois dans un rôle de guerrier immortel, « sujet à des accès d’ultra-violence ».

Le héros est « né voilà 80.000 ans, moitié homme, un père dieu de la guerre… C’est un peu de fantastiques dans la réalité », assurait Reeves en dévoilant sa création.

Embarqué dans diverses missions que lui confie le gouvernement américain, B entend bien trouver la vérité sur ses origines… et parvenir à mettre un terme à son existence. Dilemme, dilemme…

En somme, on a l'embarras du choix... mais après tout, pourquoi choisir ?