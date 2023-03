Les pistes invisibles de Xavier Mussat chez Albin Michel

Après deux ouvrages autobiographiques poignants et particulièrement remarqués à l’époque de leur parution, Sainte Famille (Ego comme X, 2002) et Carnation (Casterman, 2014), Xavier Mussat investit la fiction en racontant et s’inspirant de l’histoire vraie de l’Américain Christopher Knight.

Ce dernier fit les grands titres des médias américains en 2013 pour s’être replié dans les bois pendant 27 ans, cambriolant les cabanes alentour pour subsister de maigres ripailles, ce qui lui valut le surnom d’« Ermite de North Pound ».

Mais loin de s’intéresser au côté phénoménal de l’affaire, Mussat aborde l’intime, délaissant les raisons, les questions d’organisation, tout sujet pragmatique pour ne garder que le sensible.

Ce faisant, il navigue entre le récit biographique, l’autofiction et l’autobiographie, reprenant des codes caractéristiques de ce dernier genre, à savoir la narration à la première personne et l’usage de nombreux plans oculaires (on voit à travers les yeux du personnage).

À travers une écriture fine, particulièrement délicate, au vocabulaire riche et approchant souvent le poétique, l’auteur imagine le parcours du personnage en l’enrichissant d’anecdotes que l’on imagine propres au dessinateur (l’analogie avec le dessin animé par exemple nous semble symptomatique de la part d’un auteur ayant évolué dans le milieu du cinéma d’animation, de même que d’autres détails bien trop précis, détaillés et intimes pour véritablement paraître imaginés).

Mussat se saisit d’une architecture narrative, d’un prétexte littéraire, pour travailler de nouveau le récit de soi, de manière détournée cette fois-ci, mais aussi, et surtout, la description d’un rapport phénoménologique au monde.

Lorsque l’auteur se projette dans les émotions que le personnage principal a dû ressentir, perdu, entouré et protégé par cette nature sauvage, mais protectrice, presque matricielle, il exprime tout autant le désir d’un appel de la nature : revenir à un état primitif, de nouveau à l’écoute du brouhaha silencieux de la faune et de la flore.

Pour retranscrire ces sensations, l’auteur réalise des images somptueuses, imprimées en tons directs (technique d’impression qui permet d’avoir des couleurs éclatantes), en deux couleurs (plus une troisième, résultant de la superposition des deux). Il choisit de dessiner uniquement en masses, de ne pas utiliser la ligne de contour, comme si le détail importe moins que l’impression d’ensemble.

Ce minimalisme (qui n’empêche pas de belles subtilités dans les feuillages, dans les écorces, l’eau ou tout élément naturel qui se distingue par une myriade d’éléments minutieux qui désignent le macroscopique par le microscopique) amène à réinventer le monde, à repenser entièrement les moyens de la représentation. Et l’on assiste alors à une véritable mue stylistique.

Aux dessins méticuleux, proche d’une ligne claire dans le cerné des personnages (façon école de Marcinelle), mais nourrie de milliers de petits traits qui mettent les espaces en vibrations, trames délicates faisant de chaque case une dentelle, on passe ici aux aplats puissants, aux chocs chromatiques qui font vibrer les blancs, où les espaces proprement abstraits rejoignent une figuration méticuleuse, mais plus picturale de la nature.

Cette esthétique porte en elle la trace de dessins non figuratifs (ou presque) réalisés ces dernières années et dont certains ont été rassemblés dans le recueil Horst, publié à la 5e couche en 2021. Dans ces derniers, Xavier Mussat explorait l’expressivité de purs rythmes graphiques, danses visuelles qui se retrouvent dans les végétations folles et denses des Pistes invisibles.

Xavier Mussat compose ainsi des images puissantes, visuellement saisissantes, qui racontent au-delà de ce qu’elles donnent à voir, qui donnent à sentir, à ressentir autant qu’à penser par leur pouvoir d’évocation.

Avec Les pistes invisibles, Mussat ouvre la lecture à de nouvelles expériences et invite à arpenter avec lui des sentiers infigurables où l’intime prend forme.