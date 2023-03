Le livre de Niki de Saint Phalle sur l'inceste, Mon secret  

Les éditions Le rayon blanc sont nées d’une note juste, surgie du poème d’Arthur Rimbaud Les Ponts, dans les Illuminations.

« Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette comédie. »

Les livres que nous souhaitons éditer répondent à ce vers : à une conception de la création, de l’art et de l’écriture comme geste qui par sa seule force anéantit et révèle dans un même mouvement. On est tentés d’appeler cela une éthique. Les œuvres qui nous intéressent n’en font pas l’économie.

Mon Secret, notre tout premier titre, est un livre d’artiste de Niki de Saint Phalle sur l’inceste. Nous le publions en coédition avec les Éditions des femmes-Antoinette Fouque, une maison qui depuis plus de cinquante ans fait entendre une parole de libération. À la fois œuvre d’art et libération d’une parole (d’enfant), Mon Secret est un livre précurseur et un objet précieux.

À l’âge de onze ans, au cours d’un été qu’elle appellera « L’été des serpents », Niki de Saint Phalle est violée par son père. Elle ne le révélera qu’en 1994 dans ce livre écrit à la main sous forme de lettre adressée à sa fille. Initialement publié aux éditions de la Différence, Mon Secret était devenu introuvable. Cette nouvelle édition à paraître le 4 mai est en vente par souscription à la librairie des femmes jusqu’au 31 mars à prix préférentiel. Les lectrices et lecteurs peuvent le commander en suivant ce lien.

À l’image de Mon Secret, nous avons pour vocation de publier des textes rares, courts et puissants, tant en langue française qu’en traduction, à raison d’environ sept titres par an. Quatre collections sont prévues au catalogue : beaux livres, essais, poésie, fictions. Au Rayon blanc, le choix des textes se fait par affinité élective.

Aussi, le titre du poème de Rimbaud, Les Ponts, est pour nous une référence et un hommage discret au poète Paul Celan. La poésie de Celan est traversée par des ponts et c’est depuis le pont Mirabeau qu’il s’est donné la mort, comme un écho apollinarien.

Un projet inédit autour de Paul Celan, porté par Éric Celan et Bertrand Badiou, verra le jour dans notre collection de beaux livres, où nous projetons également de publier un ouvrage sur le travail de Piotr Kowalski, mathématicien engagé et pionnier de l’art cinétique injustement tombé dans l’oubli. Dans la collection essais, un inédit du linguiste et théoricien de la traduction Antoine Berman notamment.

Pour ce qui de la littérature, un tropisme argentin nous aimante vers le Sud. Des textes méconnus issus de l’avant-garde littéraire et artistique sud-américaine viendront enrichir la collection Fictions, dont une nouvelle du poète argentin Jacobo Fijman.

Es muy larga la noche del corazón — elle est très longue la nuit du cœur —, écrit Fijman dans les années 20. Nous consacrerons nos efforts à faire connaître et perdurer Le rayon blanc, en espérant qu’il éclaire pour longtemps ce pan de nuit.

Ariana Saenz Espinoza, fondatrice des éditions Le rayon blanc.