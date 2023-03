Prix Bibliothécaire francophone : tout un symbole pour une profession

Sera jugé l'engagement des candidats au sein de leur communauté, qu'elle soit locale, nationale voire internationale (associations professionnelles). Différents segments sont examinés, de la promotion de la lecture et à l'utilisation des ressources des bibliothèques, en passant par l'amélioration et l'extension des services proposés, ou encore le renforcement du rôle de la bibliothèque au sein de leur environnement.

Promouvoir la bibliothéconomie francophone

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 16 avril 2023. Le lauréat sera connu en mai 2023 et il recevra son prix lors du prochain Congrès de l'AIFBD qui aura lieu à Bruxelles les 16, 17 et 18 août 2023.

Le congrès de l'AIFBD

Le congrès s'interrogera cette année sur « l’accès à l’information au coeur du développement : plaidoyer pour les bibliothèques et centres de documentation ». Pour interroger, partager, penser « la manière dont les bibliothèques et centres de documentation font valoir leur place auprès de leurs élus et décideurs, comme auprès des médias et du grand public », deux méthodes sont utilisées :

- Des situations de mise en place d’actions de plaidoyer ou de lobbying inspirantes, en mettant en relief les freins et les facilitateurs de l’expérience, les documents supports qui ont fonctionné, les compétences développées, etc. Les succès comme les échecs sont sources d’enseignement. - Des travaux théoriques ou concrets menés pour améliorer la démonstration de l’impact des bibliothèques et centres de documentation, en mettant en évidence le recueil de données, la construction d’indicateurs, la création de documents supports, etc. » - Extrait de l'appel à communication de l'AIFBD, 16 août 2022.

Une participation symbolique

Le ou la lauréate bénéficiera d'une inscription offerte au congrès AIFBD et au congrès IFLA, d'une participation aux frais de transports pour venir au congrès AIFBD, et d'une adhésion offerte à l’AIFBD pour l’année 2020 et 2021.

Cette année, l’AIDBD a d'ailleurs souligné qu’elle n’apportera aucun soutien financier pour les candidats retenus (voyage, hébergement et autres dépenses).

