La Véritable Histoire de Gaya Sharpe obtient le Prix ALEF 2023

La Véritable Histoire de Gaya Sharpe :

Dans ce roman drôle et émouvant, Louis Sharpe, veuf inconsolable et oisif alcoolique,

raconte l’incroyable histoire de sa petite fille, Gaya. Chaque année, la nuit de son anniversaire, à l’heure exacte où elle naquit, la petite Gaya meurt durant 71 minutes pour renaître plus intelligente, plus savante, plus lucide et sensible à toutes les formes de vie, comme si elle rassemblait en elle les sagesses et les traditions spirituelles de l’humanité. Désemparé par cette petite fille hors normes, Louis Sharpe improvise au jour le jour une

vie familiale un brin chaotique. Jusqu’à ce que Gaya lui révèle sa « mission » : annoncer aux hommes que viendra le temps du tout dernier enfant et de l'inéluctable fin si les hommes ne changent pas radicalement leur façon de se comporter.

Impossible de lâcher ce livre et de ne pas ressentir des frissons le long de son épine dorsale.

La Véritable Histoire de Gaya Sharpe n’est ni du polar, ni de la science-fiction, mais un roman dit de « réalité magique ».

Son style littéraire permet d’éviter la dystopie angoissante pour aborder avec légèreté et profondeur, sans leçon ni morale, les sujets les plus brûlants et anxiogènes de notre époque ; le réchauffement climatique, l’anthropocène et l’éveil nécessaire des consciences.

Un roman à la fois léger et profond – palpitant de bout en bout.

Anne Steiger est journaliste et vit aujourd’hui dans les Alpilles.

Crédits photo : Éditions Exergue