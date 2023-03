Le scénariste et romancier Michael Reaves est décédé

C’est son ami, l'auteur de science-fiction Steve Perry, qui a diffusé la triste nouvelle par mail. Il avait notamment co-écrit avec Michael Reaves le roman L'Étoile noire (traduit par Patrick Imbert et publié en octobre 2008 chez Fleuve noir).

De la Californie à la galaxie

Selon Multiversity Comics, James Michael Reaves naît à San Bernardino, en Californie, le 14 septembre 1950. Mauvais élève, il commence également son parcours artistique par des échecs : toutes les nouvelles qu’il écrit sont refusées par les magazines auxquels il les soumet.

En 1972, il entre au Clarion Science Fiction Writers' Workshop, un atelier de six semaines destiné aux aspirants écrivains de science-fiction et fantasy, dans le Michigan. Deux ans plus tard, il s'installe à Los Angeles. Alors vendeur dans une librairie, la vente en 1975 du scénario du premier épisode de The Secret of Isis, le convainc à se lancer dans l’écriture à plein temps. Il enchaîne avec son premier roman, I, Adult (1978).

Une œuvre protéiforme

Comme le rappelle Fantha Tracks, le Californien a contribué à l'écriture d'épisodes de nombreux célèbres dessins animés des années 80 : Spider-Man et ses amis exceptionnels, He-Man and the Masters of the Universe, Donjons & Dragons, SOS Fantômes et Tortues Ninja…

En 1987, il s'essaye au comic avec le numéro 14 de Teen Titans Spotlight qui met en scène Nightwing et Batman. En s’associant à la DC Animated Universe il coécrit les scénarios des films Batman contre le fantôme masqué (1993) et Batman : La Mystérieuse Batwoman (2003).

Enfin, il posera un pied dans l’univers Star Wars au milieu des années 80 en écrivant trois épisodes des dessins animés Droids et Ewoks. Il prend part à la création de huit romans entre 2001 et 2013 dont L'Étoile noire (2008, Fleuve Noir) et la trilogie Les Nuits de Coruscant (2012-2014, Pocket).

Cet homme qui n’a cessé de se réinventer a été nommé deux fois et a remporté un Emmy en 1993 pour la meilleure écriture dans la série Batman, la série animée.

Sa femme, Brynne Chandler, explique à Jordan Calhoun dans un entretien pour Black Nerd Problems, avoir scénarisé de nombreuses séries d'animation pour la télévision, comme Gargoyles, les anges de la nuit, Spider-Man, l'homme-araignée ou Batman. Des titres que son mari connaissait lui aussi très bien...

Quant à leur fille, Mallory Reaves, elle s’est démarquée pour ses adaptations de mangas populaires comme L'infirmerie après les cours de Setona Mizushiro (trad. Miss S, 2006, éditions Kazé). Il laisse plusieurs collaborateurs et une famille aussi créative qu’il a pu l'être.

Crédits photo : Michaeal Reaves, 1991 (CC BY-SA 4.0)