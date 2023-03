David Groison chez Bayard Éditions

Bayard Graphic’ s’adresse à un lectorat adulte à la fois curieux du monde et sensible aux écritures dessinées, qu’elles soient journalistiques ou plus littéraires. Les premiers titres disponibles en librairie : Germaine Richier, la femme sculpture (1er mars), Un monde si grand (5 avril), L’été de mes 17 ans (3 mai), Music Queens (17 mai, avec Arte Éditions).

Après des études d’ingénieur (CPE Lyon, McGill University) et un master de journalisme à l’École Supérieur de Journalisme de Lille, David Groison collabore à Science & Vie, Libération, Epok avant de rejoindre Bayard Jeunesse en 2003 comme rédacteur.

En 2018, il lance la chaîne Youtube de Phosphore, puis créé l’année suivante un nouveau titre avec les frères Siegel, We demain 100% ado, le premier magazine pour les adolescents engagés dans la transition écologique. Depuis 2011, il était directeur des rédactions "Plus de 12 ans" chez Bayard Jeunesse et rédacteur en chef de Phosphore.

Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages pour la jeunesse chez Actes Sud.

Crédits photo : @ Mélanie Alpach