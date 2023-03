Du mouvement de la Terre ou l’épopée de la curiosité humaine  

La Terre est au centre de l’univers, point à la ligne. Dans l’Europe du XVe siècle, il ne fait pas bon réfuter la parole de l’Église. Et pourtant, entre les idées héritées des philosophes antiques et la réalité du ciel sous leurs yeux, les hommes ne peuvent s’empêcher de s’interroger…

Le jeune Rafal a été recueilli par un prêtre et a la chance d’avoir reçu une bonne éducation. Il va même pouvoir étudier à l’université. La voie est toute tracée : il fera des études de théologie. Il est temps, une bonne fois pour toutes, de mettre de côté son astrolabe et sa passion pour les étoiles. Mais il semblerait que le destin en ait décidé autrement.

La route de Rafal croise celle de Hubert, qui sort à peine de prison pour avoir osé prétendre que la Terre tournait autour du Soleil. Face à ses recherches, la curiosité de Rafal ne pourra plus être contenue. Il sait pourtant que l’inquisition rôde à chaque coin de rue – mais il fait face à des conceptions d’une beauté et d’une force telles qu’elles dépassent sa propre vie. En ce XVe siècle, l’héliocentrisme est loin d’avoir dit son dernier mot…

L’intrépide curiosité humaine

Plus qu’un récit historiquement véridique, Du mouvement de la Terre met en lumière l’intelligence et la curiosité humaines – esquissant l’esprit universel de l’humanité et sa fascination de toujours pour l’espace et le mystère des étoiles. On y lit l’imagination comme une maladie contagieuse, la philosophie comme une porte d’ouverture sur le monde. C’est un touchant récit de la façon dont une intuition profonde peut se transmettre d’un humain à l’autre, l’histoire d’une quête de vérité qui traverse les générations.

Bien loin d’une ligne d’action directe, on suit les balbutiements, la collaboration, les corrections successives apportées par des chercheurs successifs. Le manga nous extirpe ainsi du cliché de l’inventeur de génie pour dessiner une véritable fresque humaine du progrès.

La thématique peu commune autant que le traitement inattendu de l’histoire comme un amoncellement de petits évènements plutôt que la quête d’un seul héros explique certainement le succès qu’a rencontré la série au Japon. Une adaptation animée a même été annoncée, suite à la parution nipponne du 8e et dernier tome.

Le savoir contre l’angoisse

Du mouvement de la Terre est ainsi une fiction historique immersive comme on n’en voit que peu souvent. On se sent véritablement plongé dans la pensée d’une autre époque, ne fût-ce que par la place importante de l’Inquisition dans le récit.

Dans le dessin au trait assez particulier, une dualité se construit entre la beauté éternelle de la lune et des étoiles, et la faiblesse des corps qu’on envoie au bûcher, entre le grand mystère de l’espace et l’horreur absolue des humains torturés à mort. À noter que les scènes de torture sont assez graphiques, réservant cette série à un public plutôt averti.

Faire des recherches allant à l’encontre de la religion implique forcément de le faire en secret. Mais les hommes de l’Inquisition sont sans pareils pour débusquer les petits malins. Les mensonges et les tromperies s’enchaînent rapidement, et la lecture se fait de plus en plus angoissante à mesure qu’on se demande comment notre jeune personnage principal va bien pouvoir s’en tirer, seul face à un monde qui souhaite sa perte.