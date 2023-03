Partir en livre : en 2023, Mortelle Adèle devient synonyme de liberté

En 2023, le Centre national du livre donne rendez-vous du 22 juin au 23 juillet aux enfants et aux adolescents, partout en France, pour la 9e édition de Partir en Livre, dont le thème est cette année « la liberté ». Et c’est Mortelle Adèle qui tient le haut de l’affiche : la jeune fille incarnera l’émancipation que chaque livre peut apporter dans notre quotidien.

Pour Antoine Dole, alias Mr Tan, son créateur : « Chaque rencontre avec un livre est un envol, et de chaque envol naît la liberté. ».

Ambassadrice plus qu'espiègle

Qui de mieux que l’impétueuse et attachante Mortelle Adèle, véritable phénomène de librairie dont les aventures se sont vendues à plus de 13 millions d’exemplaires, pour encourager les jeunes à dépasser leurs limites, casser les préjugés, oser aller vers ce qui leur plaît, assumer d’être parfois un peu différents, et s’en délecter !

Car c’est bien ce qui anime Partir en Livre : (re)trouver le plaisir de la lecture à la toute fin de l’année scolaire et pendant les vacances, en partageant ses coups de cœur, et en faisant l’expérience d’autres histoires, d’autres vies que la sienne.

« La lecture, au sens d'une énergie vivante et vibrante, est un objet de métamorphose. Et c'est parce que cette transformation s'opère à chaque rencontre avec un récit, un héros, un livre, un auteur, que la liberté de devenir un peu plus qui l'on est chaque fois s'offre à nous, voire même celle de s'inventer autrement », conclut Antoine Dole.

Festival estival des jeunes lecteurs

Dans toute la France, dans les 202 structures labellisées cette année par le CNL (dont le nombre a doublé en trois ans), et à chaque étape du Livrodrome, des ateliers, des jeux, des défis, des spectacles et des performances, mais aussi des rencontres avec plus d’une centaine d’auteurs et illustrateurs seront proposées aux enfants et aux adolescents.

Dans les centres de loisirs et colonies participant aux « vacances apprenantes » ou encore dans les bibliothèques et librairies installées hors les murs, sur la plage ou au pied des immeubles, chacun pourra profiter de ces rencontres, ateliers et animations, partager ses découvertes avec ses amis et se plonger confortablement dans sa lecture.

L’an dernier, c’est près de 5000 événements, gratuits et ouverts à tous et portés par 1600 organisateurs, qui se sont déployés en France métropolitaine et ultramarine du 22 juin au 24 juillet 2022, confirmant l’implantation du festival sur l’ensemble des territoires. Le festival avait réuni des centaines de milliers de jeunes participants autour du thème de l'amitié. Nul doute qu’il en sera de même cette année !