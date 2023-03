Madones et putains de Nine Antico 

Antico raconte l’histoire d’Agata, jeune fille exilée par son père dans un sanatorium pour éviter le scandale adultère de sa mère assassinée de 27 coups de couteau par son amant. Elle dessine aussi le destin de Lucia, innocente jeune fille tondue dans la liesse générale au sortir de la Seconde Guerre mondiale et dont le destin sera irrémédiablement brisé.

Et pour finir Rosalia, vivant recluse, sous protection policière et menace permanente de la mafia pour avoir dénoncé un réseau important et particulièrement violent.

On connaissait le goût de Nine Antico pour les États-Unis, notamment depuis son très beau Coney Island Baby (L’association, 2010) ou encore avec le plus récent America (Glénat, 2017), et l’on découvre avec Madones et putains un réel engouement pour le jardin de l’Europe, sa culture et son histoire.

Ce changement d’horizon s’accompagne, non pas d’une mue, mais d’une évolution artistique saisissante. Abreuvée de recherches documentaires qui structurent ses récits, l’autrice dessine une œuvre d’une rare puissance, aussi bien dans les thèmes abordés que dans l’inventivité formelle dont elle fait preuve à chaque page.

Elle associe ainsi une réelle rigueur scientifique à une grande liberté narrative qui lui permet de mêler des faits historiques à d’autres évènements plus anecdotiques ou ouvertement fantasmés. Toutes les péripéties, toutes les réflexions et annotations didactiques, faits, rêves ou débordements, élaborent des histoires pleines de vie où le tragique se mêle au cruel pour offrir un point de vue saisissant sur la condition des femmes dans l’Italie du XXe siècle.

Cet album se veut donc militant, certes, mais surtout éminemment poétique, et l’invention déployée par l’autrice n’est pas sans évoquer le cinéma d’Antonioni ou de Pasolini. Forte de ses inspirations qu’elle mêle à une pratique de la bande dessinée déjà originale et singulière, elle développe avec ces trois récits une écriture personnelle qui semble avoir trouvé une forme d’apogée, de plein épanouissement qui envoûte le regard et enchante l’esprit.

Nine Antico nous emporte dès la première page par un souffle littéraire et graphique qui happe le lecteur pour ne le lâcher qu’à la dernière page.

Tour à tour comique, dramatique, ironique, voire sarcastique ou fantasque, elle sait savamment varier les tons pour stimuler l’attention en permanence : mention spéciale pour la deuxième partie de Lucia qui ne laisse de fasciner dans sa capacité à dériver subrepticement dans le fantastique sans jamais véritablement sombrer dedans, et use de ces artifices pour dessiner un portrait de femme des plus touchants.

Graphiquement aussi, nous n’avions connu l’autrice dans une telle maîtrise. Elle approfondit l’écriture graphique que nous lui connaissions en interrogeant avec plus de finesse encore le rapport texte/image et en osant expérimenter davantage, investissant notamment la sensualité du pinceau sec.

Les pages gagnent en matière, en texture, pour accumuler une grande force visuelle. Proposant des mises en pages sans cesse innovantes, elle témoigne d’un réel sens de la composition dans sa gestion des équilibres plastiques dans la page. La séduction n’est donc pas seulement littéraire, mais se meut parfois en pulsion scopique lorsque certaines images fulgurantes captent l’œil qui s’abîme dans la délicatesse de la représentation.

Madones et putains est sans nul le plus bel ouvrage de Nine Antico, une œuvre de la maturité avec laquelle l’autrice entre dans le panthéon des grands classiques de la bande dessinée.