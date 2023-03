En 2022, des menaces “inédites ou non” envers la liberté d'expression

Depuis plus d'un siècle, l'organisation PEN International, créée en 1921, s'efforce de protéger les auteurs et leurs droits dans le monde entier, et d'alerter sur les situations les plus critiques. Sans surprise, elle n'a pas manqué de travail en 2022...

La structure publie sa case list pour l'année écoulée : ce document recense tous les cas de persécution, d'arrestation, d'emprisonnement ou d'assassinat d'auteurs, dans le monde entier, connus de PEN International. Entre janvier et décembre 2022, 115 attaques ont ainsi été comptabilisées, un chiffre qui « n'est pas définitif ».

L'impunité encourage les coupables. Les abus de pouvoir et les régimes autoritaires ne font qu'aggraver les violations et les souffrances. Notre message à la communauté internationale est clair : les États doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour lutter contre ces abus, en élaborant et en mettant en œuvre des réponses plus audacieuses et mieux coordonnées et en garantissant le respect des droits de l'homme en tant que fondement de sociétés pacifiques, ouvertes et justes. – Ma Thida, présidente du comité des écrivains en prison de PEN International

Zones de guerre et conflits

En Europe, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait se succéder une crise militaire à la crise sanitaire, avec des conséquences très délétères pour la liberté d'expression des écrivains et des journalistes, en Ukraine, en Russie et dans d'autres pays limitrophes, comme la Biélorussie. La guerre reste un contexte très nuisible : en Syrie, au Yémen, en Éthiopie, ceux qui rendent compte des opérations militaires mettent leur vie en jeu.

Dans d'autres territoires, l'instabilité politique, la corruption, la criminalité en hausse et la circulation des armes font courir d'importants risques aux auteurs et aux journalistes, notamment en Haïti, au Mexique ou au Brésil.

PEN International déplore la mort ou l'intimidation d'au moins 68 écrivains ou reporters, dans le monde entier et en particulier en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.

Des gouvernements aux abois

Lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des conflits, les gouvernements se montrent tout aussi enclins à censurer, bannir et restreindre la liberté d'expression. La liste est vertigineuse et parcourt tous les continents : Myanmar, Turquie, Iran, Irak, Vietnam, Émirats arabes unis, Espagne, Chine, Maroc, Royaume-Uni...

Dans tous ces pays, et bien d'autres, des écrivains sont interpelés, détenus et parfois jugés pour des infractions ou des crimes particulièrement « vagues, qui ont trait à la sécurité nationale, comme la “diffusion de fausses informations”, l'espionnage ou au motif du contre-terrorisme », rappelle PEN International.

Attaques envers les écrivains, par type, dans le monde entier (Case list 2022, PEN International)

Les « crimes de lèse-majesté » et autres reproches de diffamation permettent d'étouffer la critique, en la réduisant à une insulte des personnalités au pouvoir : une stratégie que l'on retrouve aussi bien en Égypte qu'en Turquie ou qu'en Italie.

Femmes et minorités plus exposées

Les autrices, parce qu'elles sont des femmes, voient leurs droits plus facilement et plus durement bafoués encore. En Iran, où une vague de manifestations a suivi la mort de l'étudiante Mahsa Amini, la répression a touché toute la population, mais plus particulièrement les femmes, dont les revendications de libertés civiques ont été étouffées par les autorités.

La poétesse Mahvash Sabet a été condamnée à dix ans de prison en décembre 2022, et même une personnalité « célèbre », comme l'actrice et traductrice Taraneh Alidoosti n'a pas pu échapper à plusieurs jours de détention.

À Cuba ou au Honduras, des autrices ont été victimes de campagnes de dénigrement en raison de leurs écrits, une méthode d'intimidation régulièrement utilisée contre des femmes. PEN International remarque que sa case list compte peu d'autrices, mais ne conclut pas pour autant qu'elles sont moins menacées : ce déséquilibre tient surtout à des barrières socioprofessionnelles pour être acceptée dans le milieu littéraire et éditée, lorsque l'on est autrice.

Les membres des communautés LGBTQIA+ sont aussi particulièrement exposés aux violences et à la censure. Citons simplement la multiplication des lois homophobes, notamment en Russie et en Hongrie, qui restreignent les possibilités d'évoquer l'homosexualité, la bisexualité ou toute sexualité s'écartant d'une norme imposée, présentée comme « traditionnelle ». Aux États-Unis, des ouvrages mettant en scène des personnages gays, bisexuels ou lesbiennes sont retirés des bibliothèques scolaires, au prétexte de « protéger les enfants ».

Les minorités linguistiques ou culturelles sont également ciblées, dans différents pays, de la Turquie, avec les Kurdes, à la Chine, avec les Ouïghours, en passant par l'Iran, hostile à la communauté bahá'íe.

Le rapport complet de l'organisation est disponible ci-dessous.

Photographie : rassemblement pour la défense des libertés civiques en Iran, à Cologne, en Allemagne, le 1er octobre 2022 (Max Gerlach, CC BY-NC 2.0)