Val-d'Oise : une nouvelle médiathèque, dans un pôle d’innovation culturelle

Inauguré le 30 mars prochain, le Cube Garges est un Établissement Public de Coopération Culturelle (EPCC), né de la coopération entre la municipalité de Garges-lès-Gonesse, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France et l’association Art3000-Le Cube.

Le projet remonte à 2018 : la commune souhaite alors se doter d'un équipement de pointe pour l'innovation culturelle, au service d'une population parmi les plus jeunes de France — 50 % des habitants de Garges ont moins de 35 ans. Elle se rapproche de l'association d'intérêt général Le Cube, à l'origine du Centre de création numérique d'Issy-les-Moulineaux, ouvert en 2001.

Le Cube Garges a vocation à devenir le poumon culturel de notre ville, une fabrique collective de nouveaux possibles au service de toutes et de tous. Mais au-delà, il entend proposer un nouveau modèle culturel emblématique, comme levier du renouveau territorial. – Benoit Jimenez, Maire de Garges-lès-Gonesse

Avec le soutien du ministère de la Culture, via la DRAC Île-de-France, et celui de la Région Île-de-France, le Cube Garges sort de terre, dans un complexe de 8000 m2 à 26 millions €, selon Les Échos. S'y trouvent réunis un théâtre, un cinéma, un auditorium, un conservatoire, une fabrique créative, un hall d’exposition et la médiathèque intercommunale.

Une nouvelle médiathèque

La nouvelle médiathèque, intégrée au Cube Garges, a ouvert ses portes le 24 janvier dernier. Elle se déploie désormais sur 4 plateaux, chacun dédié à un univers : l’enfance, les œuvres de fiction, les arts et loisirs et la connaissance.

60.000 documents, tous supports confondus, sont proposés sur un espace de 2000 m2, au total. Pour s'insérer dans l'élan du Cube Garges, la médiathèque intercommunale porte une attention à tous les médias, mais plus particulièrement au numérique et aux nouvelles technologies, avec de nombreux postes informatiques, des imprimantes, une salle d’animation et un bar à jeux vidéo.

L'établissement s'insère dans le réseau des médiathèques de Roissy Pays de France, qui compte 15 médiathèques intercommunales réparties sur l'ensemble du territoire.

L'emprunt des documents nécessite une inscription, gratuite pour tous.

Photographie : Le Cube Garges, copyright Sergio Grazia