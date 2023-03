Miguel Angel Valdivia raconte l'histoire de saint Giuseppe de Cupertino

Le divin trébuchement raconte l’histoire de saint Giuseppe de Cupertino qui, lors d’une procession en l’honneur de Saint François d’Assise, s’est vu soulevé dans les airs. Une opération maintes fois répétée, notamment après avoir admiré un tableau de la vierge à l’enfant.

Le Vatican, à qui l’on rapporte rapidement l’épisode miraculeux, mène alors l’enquête sous mandat de l’Inquisition, que sa sainteté papale suivra avec attention tant la popularité du voltigeur, notoirement benêt, inquiète et déstabilise.

Inspirée d'une histoire vraie

Avec cette première œuvre, Miguel Angel Valvidia reprend une histoire vraie incongrue, voire farfelue, tout en poussant le curseur de l’absurde. En effet, Joseph de Cupertino, frère franciscain surnommé « frète âne » pour sa bêtise, fut jugé et condamné par l’inquisition à cause de ses nombreuses lévitations (on dénombre plus d’une centaine de méfaits).

Il fut canonisé en 1753, près de cent ans après sa mort. À partir de ce postulat digne d’un chapitre de Cervantès, Miguel Angel Valvidia déroule une fable enchantée et burlesque absolument réjouissante.

Un visuel singulier

Une des grandes forces de l’auteur est d’avoir su installer une dialectique féconde entre le sérieux des images, en noir et blanc, certaines semblant empreintes de miniatures dévotes, et le comique des situations et de certaines représentations. Ainsi, l’auteur semble déployer une certaine austérité visuelle par l’absence de couleur et par la fixité des images dont tout emanata est évacué.

Il joue aussi sur des contrastes puissants de noirs et blancs, et l’on peut parfois penser à Nicolas Presl lors de faciès distordus. Mais à bien y regarder, les images, si elles ont quelque chose de grave, possèdent aussi une forme de légèreté, autant par le maniement du pinceau séché qui apporte de la matière volatile que par leur usage narratif donnant lieu à des scènes particulièrement comiques.

Avec ces accords plastiques qui les habitent, les cases sont donc tendues entre une force visuelle centripète (qualités plastiques) et une autre centrifuge par son inscription dans la séquence (qualités narratives) : les dessins captent autant l’œil qu’ils l’engagent à se détourner pour parcourir les suivantes.

Le second degré comme clé de note

Au-delà de cette richesse stylistique, le dessinateur distille beaucoup d’humour par des représentations absolument saugrenues, à l’image des plumes que le protagoniste se plante sur le crâne, sorte de Peter Pan christique, ou encore, l’entrée absolument hilarante de la voiture de l’inquisition, sorte de batmobile rutilante arborant des crucifix sur les phares, véritable Roll Royce pontificale figurant la grandiloquence de l’Église.

Ce contraste aboutit à un second degré permanent, délicieux mais difficile à élaborer pour une image seule (ne connaissant pas, isolée, la distance réflexive) mais justement plausible en bande dessinée, la séquence parvenant à insuffler suffisamment de récit pour proposer un décalage de ton.

Cette opération est d’autant plus remarquable que les chapitres sont entièrement muets : à l’exception des légendes qui accompagnent les titres (et aident il est vrai par anticipation à la compréhension des pages qui suivent), aucun texte ne figure sur les images. Pourtant, même en préservant ce second degré, le récit demeure limpide et désopilant.

Le divin trébuchement est une œuvre originale, délicieuse, terriblement drôle et belle à la fois, éminemment mystique.