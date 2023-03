Réédition de l'oeuvre culte d'Andreï Kourkov, Le Pingouin

Entrer dans ce roman, c’est jeter aux orties la rationalité et le cartésianisme pour plonger tête la première dans un univers baroque, un peu inquiétant, totalement ubuesque et truffé d’un humour pince-sans-rire qui est franchement désopilant et, la plupart du temps, décalé.

Déjà, il est peu raisonnable d’imaginer une communauté de vie entre un pingouin et un être humain. À plus forte raison dans un appartement ! De là à parvenir à faire avaler au lecteur l’existence d’une possible connivence, d’une relation qui pourrait aller jusqu’à des soupçons de sourires se dessinant sur la face de Micha, le pingouin, c’est un peu fort.

Tout cela se passe dans une ville qui n’est pas loin des ambiances kafkaïennes, avec des personnages patibulaires, inquiétants de silences complices, aux relations bizarres et assez peu recommandables, semble-t-il !

Avec une sorte de chape de plomb qui paraît écraser le quotidien et laisser planer au-dessus des personnages, de lourds complots, de sourdes machinations, de terribles engrenages... Une sorte de machine infernale obéissant à on ne sait qui mais dont on ne peut attendre que le pire.

Impossible d’évoquer seulement (et, de plus, ce serait déflorer les mystérieuses situations dans lesquelles le lecteur va suivre Victor) une partie de toutes les péripéties qui attendent Victor et Micha tant le roman d’Andreï Kourkov foisonne de ces situations inattendues, souvent cocasses, inquiétantes aussi, que Micha traverse stoïquement pendant que Victor tente de survivre !

Vous serez vous aussi tentés de poursuivre l’expérience avec un ou plusieurs autres romans, tous accompagnés des mêmes qualificatifs dont Le Pingouin est déjà porteur : une « fable poivrée », un « humour cynique », un « ton léger », « l’absurde et le désespoir », « l’ironie », une « plume [trempée] dans le vitriol ».

Le résumé du livre par son éditeur

Alors qu’il rentre chez lui en début de soirée, Victor voit un pavé tomber tout proche de lui. Puis un autre lancé par un type qui semble s’amuser follement. Victor presse le pas et finit par atteindre son immeuble, enfin rassuré. « La peur l’avait abandonné. La vie des gens ordinaires est si ennuyeuse. Les distractions sont devenues hors de prix. C’est pour cela que les pavés volent bas » !…

Victor est un écrivain au chômage qui se sent bien seul depuis que son amie l’a quitté. Et ce n’est pas Micha (le pingouin qu’il a adopté quand la faillite du zoo de Kiev a conduit les responsables à se débarrasser de tous leurs pensionnaires) qui va le rasséréner : Micha a emmené avec lui sa propre solitude et tous les deux sont maintenant seuls, ensemble.

Pour subvenir à leurs besoins communs, Victor commet quelques articles pour des journaux. Purement alimentaires ! Très diversifiés en revanche puisque allant de la variété musicale aux recettes de cuisine (justement !…).

Mais pas très valorisant pour autant. Et c’est la raison pour laquelle, passant devant la rédaction du journal Stolitchnaïa, il ose franchir le pas et dépose un manuscrit qui n’est pas refusé… mais pas accepté non plus ! « On ne sait jamais. […] Je vais le lire », l’assure-t-on.

Deux jours plus tard, après avoir été reçu pas le rédacteur en chef « lui-même », Victor est engagé pour rédiger des histoires courtes, concises et originales mais un peu particulières. Il s’agit d’élaborer des nécrologies de personnages en vue (des « députés aux criminels en passant par les artistes les plus connus ») qui ne sont pas encore morts ! Avec pour objectif de proposer un texte qui n’a jamais eu son pareil pour parler de quelqu’un.

Le choix de ses « victimes » est totalement laissé à son libre arbitre et, pour le protéger un peu, il lui est recommandé de se choisir un pseudonyme.

Dès son premier texte remis à Victor Lvovitch, le rédacteur en chef de Stolitchnaïa, celui-ci se perd en louanges dithyrambiques et l’invite à continuer dans la même veine en substituant cependant aux interviews trop chronophages, l’utilisation de la documentation du journal qui regorge de détails biographiques.

Fort de ces succès, quelques temps plus tard, Victor reçoit la visite d’un homme (qui s’appelle Micha, comme le pingouin) qui lui est adressé par Victor (l’autre, le rédacteur en chef) et qui veut utiliser les services de Victor pour la rédaction de le nécrologie d’un ami à lui, pas plus décédé que les autres mais qui, atteint d’un cancer virulent, est sur la bonne voie…

Un homme bizarre que ce Micha qui va rémunère Victor grassement, lui trouver d’autres clients et finir par lui demander d’assister aux obsèques des finalement-décédés en compagnie de Micha (l’autre,... le pingouin).

Une ambiance elle aussi bizarre s’installe bientôt autour de Victor : à Kharkov, où Lvovitch l’avait envoyé avec pour mission de trouver d’autres personnages vivant hors de Kiev mais dont il aurait aussi à faire la nécrologie, son contact local du Stolitchnaïa avait été assassiné par des inconnus pendant qu’il l’attendait dans le café où ils s’étaient donné un rendez-vous discret…