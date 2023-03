Podcast : Écrire avec Sciences Po, nouveau rendez-vous sur ActuaLitté

La Maison des Arts et de la Création a l’ambition de décentrer les regards et développer une pensée originale, pour résoudre différemment des problématiques complexes, aiguiser le sens de l’analyse des étudiants et stimuler leur créativité.

Depuis 2019, une chaire d’écrivain en résidence au sein de Sciences Po a été créée. Chaque semestre, une autrice ou un auteur dispense deux enseignements autour de l’écriture de création.

Donner la parole et la diffuser

Pour les étudiants, cette présence des créatrices et créateurs contemporains apporte une relation privilégiée, autant qu’un lien avec celles et ceux qui font la littérature. Masterclass, événements organisés au Centre d’écriture et de rhétorique, ateliers : autant d’opportunités offertes d’approfondir le rapport à l’écrit.

La chaire fut inaugurée par Kamel Daoud au printemps 2018. Parmi les premiers invités du podcast : Mohamed Mbougar Sarr, Nathacha Appanah et Louis-Philippe Dalembert.

À LIRE : Une Maison des Arts et de la Création s'ouvre à Sciences Po

Soucieux de partager cette expérience avec le plus grand nombre, Sciences Po a sollicité Aurélie Levy et ActuaLitté pour imaginer une émission d’un autre genre. Des podcasts où l’animatrice explore le processus créatif, brossant un portrait intimiste des personnalités en résidence.

Comment devient-on écrivain ? Quel en est le quotidien ? Quels conseils donner à ceux qui veulent apprendre à écrire ? Chaque émission sera rediffusée sur l’ensemble des plateformes numériques et proposée dans les colonnes de ActuaLitté.

Dans le cadre de l’ouverture de la Maison des arts et de la Création, qui renforce l’ancrage des arts et l’expression artistique au sein de l’établissement, Écrire avec Sciences Po se veut un rendez-vous unique.

(Crédits photo : Sciences Po)

À propos de Sciences Po :

Fondée sur des valeurs d’ouverture et d’excellence, Sciences Po est une université de recherche sélective de rang international. Son modèle unique associe spécialisation en sciences humaines et sociales, pluridisciplinarité et ancrage professionnel pour former des acteurs qui comprennent et transforment la société.

À propos de ActuaLitté :

Fondé en février 2008, ActuaLitté est le premier média francophone sur le livre et la lecture. Avec plus d’un million de lecteurs chaque mois, il s’adresse tout à la fois aux professionnels et au grand public.

À propos de Écrire :

« Et à part écrire qu’est-ce que vous faites ? » Voilà une question qu’on pose rarement aux écrivains. Mais s’arrêtent-ils jamais d’écrire ? Créée par Aurélie Lévy, écrivaine, scénariste et réalisatrice de documentaires, l’émission Écrire dévoile l’autre versant de la vie d’auteur : la fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce.

D’ailleurs, comment devient-on écrivain ? Par choix ou par nécessité ? Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter sa trajectoire ? Une série d’entretiens intimes et insolites qui défient les diktats de l’émission culturelle et nous invitent à revisiter notre rapport à la création.

