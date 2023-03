Delcourt et La Découverte : sciences humaines et sociales en BD

Déjà directeur de la collection Histoire dessinée de la France (Éd. La Découverte-La Revue dessinée) et scénariste de bande dessinée (pour Stassen, Isaac Wens ou encore Étienne Davodeau…), Sylvain Venayre se retrouve au confluent des deux éditeurs.

Il réunira ainsi autrices et auteurs de bande dessinée qui collaboreront en toute liberté avec les spécialistes de toutes les sciences humaines et sociales. Au menu histoire, sociologie, anthropologie, philosophie, science politique, économie, psychologie...

Comme le suggère le petit sablier qui en est le symbole, la collection La Découverte-Delcourt invitera ses lectrices et ses lecteurs à ralentir l’allure imposée par le rythme de l’actualité pour retrouver le temps de la réflexion et de la critique.

Elle partagera avec eux cette certitude : on agit mieux dans une société dont on connaît et comprend le fonctionnement. La séduction et la clarté du médium bande dessinée viendront ainsi conforter le pouvoir émancipateur des sciences humaines et sociales.

Fais ce que tu voudra ? Pas totalement

La collection revendique pour ligne éditoriale trois libertés fondamentales :

La première concerne la bibliothèque des sciences humaines et sociales. Comme l’illustre le catalogue des Éditions La Découverte, cette bibliothèque déjà immense s’enrichit chaque année de titres importants. La collection adaptera ce fonds, tout en proposant elle-même des sujets nouveaux.

La deuxième concerne les façons de raconter. Toutes seront les bienvenues. La collection accueillera avec la même bienveillance enquêtes, récits et fictions. Tous ces genres sont capables. Chacun à sa manière, de décrire et d’analyser le monde social.

La troisième concerne la forme des livres. Aucune contrainte préalable ne sera imposée aux auteurs en termes de pagination, format ou couleurs. Le sujet et la façon de le mettre en récit imposeront des choix graphiques et esthétiques, qu’il est essentiel de respecter pour faire les meilleurs livres possible.

Les deux premiers titres sortiront le 3 mai : Cerveaux augmentés (humanité diminuée ?) signé Miguel Benasayag et Thierry Murat. Le second Le Genre du capital — Enquêter sur les inégalités dans la famille réunissant Céline Bessière, Sibylle Gollac et Jeanne Puchol.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0