65 ans après leur création, bouleversement chez les Schtroumpfs

Ils vinrent au monde en 1958 pour égayer une étrange aventure de Johan et Pirlouit, La Flûte à six trous : originellement, Peyo les imaginaient non pas bleus, mais roses (le changement vint de Nine Culliford, son épouse). Et le nom de Schtroumpfs découle d’une blague, lors d’un déjeuner avec Franquin. Pour l’anecdote, le mot allemand, quasi homophone “Strumpf”, désigne une chaussette — on tirera ce que l’on peut de cette précision.

40 albums plus tard...

Suite à la prépublication par Le Journal de Spirou de cette aventure ancrée dans un univers médiéval qu’avait imaginé Peyo, les petites créatures ne cesseront de gagner en popularité. De leurs premiers pas à nos jours, la communauté de mâles sous l’égide d’un patriarche barbu a connu une évolution graphique logique.

La flûte à six trous, 1958 :

première apparition des Schtroumpfs

L'auteur aura en effet signé 16 albums en tout, de 1963 à sa mort en 1992. S’y ajoutent le dessin animé en long-métrage de 1975, La Flûte à six schtroumpfs ainsi qu’un dessin animé, diffusé dans les années 80. Scénarisées dans un premier temps avec Yvan Delporte, les histoires sont devenues le terrain de chasse gardée de Peyo avec le temps.

Après son décès, pas question d’oublier la poule aux œufs d’or : les dessinateurs se sont succédé au fil des 24 autres parutions. Alain Maury, Ludo Borecki, Pascal Garray, Jeroen De Coninck et Miguel Díaz auront repris l’univers graphique, respectant scrupuleusement les codes laissés en héritage.

Mais à présent, on lâche les chiens !

Tébo, pour un nouveau départ

Le premier à s’embarquer dans cette revisite des Schtroumpfs sera le dessinateur Tébo, qui avait déjà expérimenté le concept avec une autre figure phare de la bande dessinée, et non des moindres : Mickey. Son album sortira début mai, sous le titre Qui est ce Schtroumpf ? (Le Lombard).

« Un nouveau Schtroumpf est tombé des cieux, et la cigogne n’a rien à voir là-dedans ! Son intégration risque d’être un peu compliquée, car il ne comprend rien au langage Schtroumpf. Ce qui ne l’empêchera pas de s’embarquer dans une aventure drôlement schtroumpf, à la recherche de son identité ! Un chemin semé d’embûches et de vieilles connaissances, joyeusement schtroumpfées par Tebo, qui emprunte les jouets de Peyo pour l’occasion. » – résumé de l’éditeur

Et d’inaugurer ainsi le « premier volume d’une prestigieuse collection qui verra des auteurs de renom s’inviter dans l’univers de Peyo le temps d’un one-shot », assure la maison.

Le schtroumpf de 2023

Dans ce genre de cas de figure, l’important demeure… l’alignement de planètes, assure Mathias Vincent le directeur éditorial du Lombard, à l’AFP. « On voulait éviter la parodie, parce qu’il peut avoir un humour acerbe, mais il a tout de suite dit : “Non, non, moi je respecte trop les Schtroumpfs pour être méchant avec eux.” », explique-t-il.

Or, si le dessinateur était convaincu, encore fallait-il obtenir l’accord d’IMPS, la société qu’a fondée Véronique Culliford, fille de Peyo, pour gérer les droits et les marques découlant de l’œuvre paternelle. D’autant que son frère Thierry a cosigné les scénarios des aventures 17 à 40 des Schtroumpfs — et s’était fait la main sur le volume 16 avec son père.

Avec un déploiement tous azimuts, éminemment contrôlé, au point de proposer La Flûte à six Schtroumpfs en intégralité et gratuitement en ligne, par exemple :

Mignons sans mièvrerie

Séries télé, films, jeux vidéo, parc d’attractions, produits dérivés à foison, partenariat avec l’UNESCO, la marque des Schtroumpfs a fait le tour du monde à plus d’un titre.

Pour Tébo, qui ouvre donc le bal, l’enjeu est de taille : lauréat d’un fauve jeunesse à Angoulême, en 2017, il a notamment travaillé avec Zep au scénario pour Captain Biceps. Et compte plus d’une quarantaine d’albums à son œuvre.

« Ça fait des mois et des mois que je refais les pages. Je retravaille tout en permanence », explique-t-il à l’AFP. « Je veux que ça reste mignon, je ne voulais pas que ce soit uniquement de la déconne cartoon. » Un rendez-vous où l’on retrouvera tout ce petit peuple, avec la Schtroumpfette sans talons et le Schtroumpf costaud, sans tatouage.

Heureusement le Schtroumpf à lunettes conserve ses binocles et Gargamel, quant à lui, restera le sorcier aussi malchanceux que maléfiquement maladroit. Quid de son chat, Azraël ? Patience, patience…

Quand les Schtroumpfs étaient infréquentables

Une revanche, peut-être aussi, pour ces créatures, qu’un essai avait passablement écorchées en 2011 : Le livre bleu, signé par Antoine Bueno, maître de conférences à l’IEP de Paris, brossait le portrait d’un monde totalitaire, raciste et antisémite. Comme disait les Shadoks, mieux vaut exercer son intelligence à des conneries, que sa conneries à des choses intelligentes.

La société Schtroumpf « est un archétype d’utopie totalitaire empreint de stalinisme et de nazisme », assurait-il. En effet, les Schtroumpfs vivent en autarcie, dans une société repliée sur elle-même et autosuffisante. Ils travaillent tous ensemble, pour la collectivité et ne connaissent pas la propriété privée.

Mais de jurer alors qu’« une œuvre peut véhiculer une imagerie que son auteur, de bonne foi, ne cautionne pas. » Ce n’était donc pas volontairement que Peyo aurait transmis aux bambins du monde entier une image biaisée : Gargamel, avec son nez crochu et ses sourcils broussailleux, était assimilable à une caricature antisémite, d’autant plus que son chat s’appelle Azraël.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0