La Peste d'après Camus, une serie dans le monde post-Covid de 2029

2020 fut l’année de La Peste : dès les premiers temps du confinement, l’œuvre du prix Nobel de littérature connut une envolée de ses ventes. En dévoilant ce projet de minie-série, France Télévisions gardait alors quelques atouts dans sa manche.

« C’est une audace à laquelle on croit, dans le contexte qu’on vit actuellement à la fois de montée des radicalités de toutes parts et de crise sanitaire », expliquait à l’époque Stéphane Sitbon-Gomez, directeur des antennes du groupe. Et d’assurer alors que tous les acteurs du streaming se battaient pour emporter les droits d’adaptation.

De la France à l’Espagne, de l’Italie à la Chine, les ventes s’étaient véritablement envolées — beaucoup de lecteurs considérant l’ouvrage comme quasi prophétique. En France, l’édition Folio avait écoulé 115.555 exemplaires en 2020 — contre 22.240 en 2019. La tendance s’était par la suite ralentie, avec 47.523 sur 2021 et 28.462 l’an passé (données : Edistat).

Silence, on souffre

La Peste, une œuvre à même de concurrencer l’offre de Netflix ? En ce mois de novembre 2020, l’idée circulait bien et les circonstances lui étaient plus que favorables. Assignés à résidence, les Français avaient goûté aux joies du streaming ad nauseam… ce qui nous conduirait logiquement vers Sartre.

Le tournage de cette adaptation futuriste débutera mi-avril, sous l’œil d’Antoine Garceau, réalisateur déjà, en 2022 des Particules élémentaires, d’après le roman de Houellebecq. Cette fois, ce sera en quatre temps qu’il découpera Camus.

La version de France TV plongera dans une société qui, tout juste remise « de la vague des épidémies Covid », affrontera cette fois une peste « autrement plus redoutable », assure le communiqué.

Sauver le pays

« Alors que l’on a appris à vivre avec les variants saisonniers de la Covid, on découvre dans cette ville du Sud un nouveau variant du bacille de la peste baptisé YP2 », poursuit le groupe audiovisuel.

« Faute de traitement, le gouvernement central va décider, afin d’épargner le reste du pays, de boucler la ville puis d’y appliquer un mystérieux Plan D dont nous découvrirons peu à peu les monstrueux ressorts. »

La distribution est pour partie connue et intégrera Hugo Becker ainsi que l’actrice et chanteuse franco-marocaine Sofia Essaïdi ou encore Frédéric Pierrot. Et dans la rivalité avec les plateformes, le groupe français marque définitivement un point en devenant celui qui opérera cette métamorphose.

Crédits photo : Crédits photo : Albert Camus, en 1946 (Ur Cameras, domaine public)