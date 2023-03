Une librairie d'occasion à la bibliothèque, pour “recycler les lectures

Le désherbage est une opération à la fois matérielle et intellectuelle indispensable aux établissements de lecture publique. Régulièrement, les bibliothécaires passent en revue les collections pour déterminer les documents qui doivent en être retirés, parce qu'ils sont obsolètes, abîmés, redondants ou peu empruntés.

Un bâtiment ne peut par ailleurs pas tout stocker : aussi, le renouvellement des collections implique nécessairement de faire de la place.

Que faire de tous ces livres ?

Cette question taraude les bibliothèques publiques depuis des années. Une des réponses données, pendant longtemps, fut la destruction des documents, avec un passage par le pilon. Depuis quelques années, toutefois, d'autres solutions sont préférées, dans une logique de préservation de l'environnement et des ressources.

À Austin, dans l'État du Texas, la bibliothèque s'est dotée d'une librairie d'occasion depuis 2009, nommée « Recycled Reads » (« Lectures recyclées »). Au moment de sa création, elle s'insérait au sein d'une large politique de la ville vers le « zéro déchet », en prolongeant la durée de vie des ouvrages désherbés de l’établissement.

Ce n'est pas tout, puisque les rayonnages de cette librairie sont aussi garnis par les dons des habitants. À l'heure actuelle, Recycled Reads traite ainsi une vingtaine de tonnes de livres par mois.

Offre large

Outre les livres, Recycled Reads propose à la vente des CD et vinyles, DVD et Blu-Ray, VHS, K7 audio et autres puzzles et jeux de société, pour des prix qui dépassent rarement les 2 $.

La gestion de la librairie d'occasion est confiée à des volontaires, usagers de la bibliothèque publique ou non, et les horaires d'ouverture sont différentes de celles de l'établissement. Ainsi, à part quelques frais, le fonctionnement de cette boutique ne génère pas de dépenses particulières pour la bibliothèque ou la ville d'Austin.

En plus de l'offre au public, Recycled Reads, avec l'Austin Public Library, propose une documentation et une formation en ligne sur le « désherbage vert », afin de partager les bonnes pratiques et les initiatives possibles.

Source de revenus ou de solidarité

Les sommes récoltées à l'occasion des ventes de Recycled Reads sont directement injectées dans le budget de l'Austin Public Library, permettant de financer le renouvellement des collections ou d'autres investissements.

En France, ce circuit économique fermé n'est pas autorisé par la loi. Les bibliothèques de lecture publique organisent de temps à autre des braderies et autres ventes d'ouvrages désherbés, ce qui est autorisé par le Code général de la propriété des personnes publiques. Mais le produit de ces ventes revient dans le budget général de la collectivité tutelle de l'établissement, en vertu du principe de non-affectation des recettes et de l'universalité budgétaire : l'ensemble des recettes doit financer l'ensemble des dépenses d'une collectivité.

La loi du 21 décembre 2021, appelée Loi Robert, a ouvert la possibilité pour les bibliothèques de donner les documents courants désherbés à des associations, des fondations et des entreprises d'économie solidaire, qui pourront à leur tour les vendre. Une nouvelle suite au désherbage, qui permet d'allier développement durable et solidarité.

Photographie : Austin Central Library, en 2018 (Jonathan Cutrer, CC BY 2.0)