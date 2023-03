Le Prix Ouest 2023 décerné à Gwénaële Robert

En remportant le Prix Ouest, Gwénaële Robert bénéficie d’une dotation de 5000 euros et d’un encart

d’une valeur totale de 3000 euros, qui mettra en avant son ouvrage dans un média littéraire.

Présentation du lauréat :

Gwenaële Robert est professeure de lettres et vit à Saint-Malo. Elle a remporté de nombreux prix littéraires dont le prix Albert Bichot, le prix Maintenon et le prix du Marque-page pour son roman, Never mind, paru aux éditions Le Cherche Midi en 2020, et le prix Bretagne pour son roman, Le dernier bain, paru en 2018 aux éditions Le Cherche Midi.

Elle est également l’auteure de plusieurs séries historiques pour la jeunesse parues chez Mame, Fleuris et Rageot, et d’un roman policier, Le dernier des écrivains, paru en 2022 aux Presses de la Cité.

Lorsqu’un navire yankee entre en rade de Cherbourg un matin de juin 1864 pour provoquer l’Alabama, corvette confédérée que la guerre de Sécession condamne à errer loin des côtes américaines, les Français n’en croient pas leurs yeux. Au même moment, Charlotte de Habsbourg, fraîchement couronnée impératrice du Mexique, découvre éberluée un pays à feu et à sang. Le monde tremble. Mais le bruit des guerres du Nouveau Continent ne doit pas empêcher la France de s’amuser. Encore moins de s’enrichir. Théodore Coupet, journaliste parisien, l’a bien compris. Envoyé à Cherbourg pour couvrir l’inauguration du casino, il rencontre Mathilde des Ramures, dont le mari s’est ruiné au jeu avant de partir combattre au Mexique. Ensemble, ils décident de transformer la bataille navale en un gigantesque pari dont ils seront les bénéficiaires. À condition d’être les seuls à en connaître le vainqueur... Pendant cette semaine brûlante, des feux d’artifice éclatent de chaque côté de l’Atlantique. Dans le ciel de Mexico comme dans celui de Cherbourg, ils couvrent les craquements d’un vieux monde qui se fissure et menace d’engloutir dans sa chute ceux qui l’ont cru éternel. - Sous les feux d'artifice

Le Prix Ouest :

Créé en 1992, le Prix Ouest est décerné à un roman dont l’action se déroule dans le Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes) ou à un roman écrit par un auteur originaire de ces régions. Ce prix met chaque année à l’honneur un écrivain de talent, une maison d’édition et un ouvrage en prise directe avec notre beau territoire.

Sous la présidence d’Yves Viollier, écrivain vendéen et critique littéraire à La Vie qui a publié une trentaine de romans et obtenu de nombreux prix littéraires, les membres du jury sont : Gilles Bély (journaliste, écrivain), Philippe Chauveau (journaliste WebTV Culture), Antoine Chéreau (Président de Terres de Montaigu), Didier Faivre (Chargé relations publiques du Crédit Mutuel Océan), Christophe Henning (journaliste Bayard/La Croix), Guillaume Jean (Premier vice-président du Conseil départemental de La Vendée), Guillaume Robelet (Directeur départemental de Ouest-France),

Guillemette de Sairigné (journaliste, écrivaine) et Pierre Vavasseur (journaliste au Parisien).

Les 5 autres finalistes :

François d’Epenoux, Le Roi-nu-pieds, Anne Carrière

Claire Jéhanno, La Jurée, Harper Collins / Traversée

Guillaume Nail, On ne se baigne pas dans la Loire, Denoël

Patrice Pluyette, Film fantôme, Seuil

Jonathan Werber, Les enfants de la discorde, L’Histoire de l’homme qui vengea la Vendée, Robert Laffont

Le prix sera remis le samedi 25 mars à 12h sous le chapiteau du Printemps du Livre de Montaigu.

La patience des traces, publié aux éditions Actes Sud, a permis à Jeanne Benameur d'être désignée lauréate du Prix Ouest du Printemps du Livre de Montaigu 2022.

Crédits photo : MaquetteMan (CC BY-SA 4.0)