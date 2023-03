La Bible de la cuisine française aux enchères

Après l'exposition de trésors de la bibliothèque du baron Pierre de Crombrugghe au 9 avenue Matignon (Paris) du 17 au 22 mars, la maison de ventes laissera place aux enchères le 23 mars.

À table avec le baron Pierre de Crombrugghe chez Christie's

« ...Je n’ai pas voulu en faire un ouvrage luxueux, mais un compagnon de tous les instants, sans cesse à portée de la main, et dons les avis éclairés seront précieux toujours... » – Auguste Escoffier

Le manuscrit préparatoire à la deuxième édition du Guide culinaire est la pierre angulaire de la cuisine traditionnelle française. Il contient un menu autographe d’Auguste Escoffier ainsi que les recettes pour le réaliser.

Cette œuvre d’Auguste Escoffier en collaboration avec Philéas Gilbert et Émile Fétu, paraît pour la première fois chez Flammarion en 1903.

Né à Villeneuve-Loubet en 1846, Escoffier entre à 13 ans dans les cuisines du restaurant de son oncle à Nice. Il en ouvre ensuite un lui-même. Malgré ça les grandes maisons le sollicitent : il travaille à Monaco, Paris, Londres... Et notamment pour le Ritz et le Savoy.

Outre l’invention de nombreuses recettes, il est à l’origine d’innovations et de modernisations importantes. On lui doit par exemple l’organisation des cuisines en brigades, dans une optique d’efficacité et de rationalisation des tâches.

Son Guide culinaire, qui compte des milliers de recettes de plats, sauces, entremets, rôtis, potages, et desserts, connaît un tel succès qu’une deuxième édition avantageusement augmentée est bientôt mise en chantier.

Les auteurs de la deuxième édition

On relève dans le manuscrit l’intervention de trois mains différentes : l’une, responsable de la copie intégrale du texte ainsi que de la plupart des béquets à l’encre brune. La main de l’éditeur ou d’un de ses employés, au crayon, avec des indications typographiques (notamment corps et caractères à employer en fonction des passages). Mais aussi, le nom des typographes et le nombre de lignes composées par chacun. Enfin, celle d’Auguste Escoffier lui-même, à la fin du cinquième volume (7 pages autographes, ff. 166-172).

Le cuisinier y détaille un menu, depuis les « frivolités » (variété de petites friandises) jusqu’aux desserts, mignardises et grandes liqueurs, avant d’en donner les « Descriptions et recettes » sur les six pages suivantes.

Le manuscrit, visiblement mis au propre en vue de la composition (soulignement des titres en bleu ou rouge, commentaires au crayon, etc.), est abondamment travaillé sur le fond. Il est enrichi de 181 béquets de taille divers, dont 134 manuscrits et 47 imprimés, apportant précisions, corrections et ajouts.

Si la plupart de ces béquets sont de la même main que l’ensemble du volume, une dizaine d’entre eux sont d’un quatrième auteur. Le titre du manuscrit qui porte la signature de Philéas Gilbert, l’un des principaux collaborateurs d’Escoffier, a été calligraphié postérieurement au verso d’un menu du paquebot Lutétia de 1926.

Le prix de départ est estimé à 15.000 ou 20.000 €, à découvrir à cette adresse.

Crédits photo : Christie’s