Joker of Destiny : le poids des souhaits  

Kiwa cherche un premier emploi, sans succès : il n’est pas particulièrement brillant et manque de confiance en lui. Et comme sa petite amie Mahiro est déjà dans la vie active, il a la pression. Un jour, elle lui propose de postuler chez l’éditeur prestigieux où elle travaille. Il n’a clairement pas ses chances. À moins d’utiliser sa carte maîtresse…

Depuis tout petit, Kiwa a été exaucé chaque fois qu’il a prié de toutes ses forces pour avoir quelque chose. Mais il y a toujours eu un prix à payer : une fois son chien est mort, une autre son père a eu un accident… La contrepartie a pris la forme d’un malheur pour son entourage. Kiwa avait donc décidé qu’il ne souhaiterait plus rien. Mais quand Mahiro apprend son secret, les choses pourraient bien dégénérer.

Car chaque vœu a son prix, et les souhaits sont bien souvent trop vite formulés. À force de jouer avec le feu, Kiwa et Mahiro risquent fort de se brûler les ailes.

Calme et oppressant

Avec son démarrage plutôt lent, Joker of Destiny met en balance les petits instants de vie qui font le quotidien, comme les bières après le boulot et les discussions en rentrant chez soi, face à la destinée et aux décisions qui impactent toute l’existence. Les éléments surnaturels n’apparaissent que petit à petit, et toujours dans l’ombre. La trame joue avant tout sur l’ambiguïté : s’agit-il de coïncidences ?

Un dieu est-il réellement à l’œuvre ? Et si oui, est-il bien ou au contraire malfaisant ? Le fantastique vient planter ses crocs dans la grisaille du quotidien. Croiser encore ce chef détestable qui harcèle sexuellement les employées et demeure impuni, regarder les yeux brillants d’espoir de votre copine à l’idée que vous pourriez enfin avoir un job… C’est dans ces moments-là que vient se glisser l’idée terrible, le « et si ? ». Et si vous pouviez obtenir tout ce que vous vouliez, simplement en le souhaitant ?

Pourtant, bien loin de promouvoir un positivisme niais sur les possibles de l’existence, la série place le héros face à sa propre conscience. Comment survivra-t-il aux conséquences de ses vœux en sachant que tout était de sa faute ? Joker of Destiny finit ainsi par virer au thriller psychologique, et on se demande si nos deux amoureux survivront à la tornade au sein de laquelle ils se sont précipités.

Quel choix feriez-vous ?

Avec son ancrage concret dans la réalité du quotidien – le monde de l’entreprise, un couple qui s’effrite avec le temps – et son héros pessimiste, effacé, presque banal, cette série parvient efficacement à toucher à une forme d’universalité. Le personnage de Mahiro, jeune femme dynamique à la langue bien pendue, vient percuter le héros au propre comme au figuré, par son énergie folle autant que par les coups de pieds qu’elle lui assène volontiers.

Et vous, seriez-vous prêt à sacrifier le bonheur des autres pour voir votre souhait exaucé ? En toute subtilité, Joker of Destiny place le lecteur face à son propre manichéisme pour tenter de l’en extirper. Peut-on vraiment désirer quelque chose quelles qu’en soient les conséquences ? On découvre au passage que, placés face à la balance de l’égoïsme, les humains ne sont pas forcément ceux qu’on aurait pu croire.

Manga en 3 tomes, Joker of Destiny est la 10e série de Michiharu Kusunoki, l’occasion pour l’auteur de livrer un scénario qui lui tenait à cœur depuis ses débuts, et de confier le dessin à Mizu Sahara, illustratrice de The Voices of a Distant Star (également disponible chez Pika).