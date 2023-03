Quels festivals et salons du livre, demain, en France ?

La SOFIA, est devenue aujourd’hui l’un des principaux partenaires de la vie littéraire en France aux côtés du CNL, des DRAC, des collectivités locales et des autres organismes de gestion de droits (SCAM, ADAGP, CFC…).

Elle a souhaité organiser, en collaboration avec les acteurs du livre (fédération des structures régionales pour le livre, associations d’auteurs et d’autrices, associations d’éditeurs et d’éditrices…) les tout premiers États Généraux des Festivals et Salons du livre, les 16 et 17 mars 2023, à la Maison de la Poésie (157, rue Saint-Martin - 75003 Paris).

Ces deux jours de rencontres et de débats seront l’occasion de réunir l’ensemble des acteurs de la vie littéraire en France. Ils mettront en avant la qualité et la diversité du maillage des festivals et salons du livre sur notre territoire, leur importance tant pour la diffusion du livre et le développement de la lecture et des publics que pour l’économie locale et pour toute la filière du livre.

Ils interrogeront également leur fragilité économique, sur les conditions de leur pérennité et de leur développement et sur l’évolution souhaitée ou inéluctable de leurs modèles actuels.

Ces Etats généraux mettront également en évidence le rôle essentiel occupé désormais par la copie privée, à travers l’action culturelle (quart copie privée), pour le financement des festivals et salons du livre en France.

Plus de 300 événements littéraires sont ainsi soutenus chaque année par les organismes de gestion collective : SOFIA, ADAGP, CFC, SCAM, SAIF, SCELF…), auxquels il convient d’ajouter de nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle (EAC). Un budget qui représente près de 3 millions € à ce jour, pour les OGC, sur le soutien aux festivals et salons du livre – hors Éducation Artistique et Culturelle).

Ils permettront enfin de réaffirmer la nécessité de pouvoir disposer d’outils de cartographies qualifiées et de mesurer l’importance économique, sociale et culturelle de ces festivals et salons. Le programme est disponible à cette adresse. Les échanges seront diffusés en direct sur la chaîne Youtube de La Sofia.

Geoffroy Pelletier, directeur de La Sofia

Crédits photo : festival du Premier roman de Chambéry - ActuaLitté, CC BY SA 2.0