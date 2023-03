International Booker Prize : Mauvignier, Gauz, Condé nommés

« La fiction est ma maison et je suis plus qu'heureuse de pouvoir y vivre plusieurs mois, entourée d'amis et de collègues, pour célébrer notre passion des mots et des histoires. C'est un grand honneur et une grande responsabilité de remettre ce prix prestigieux à un romancier et à son traducteur », déclarait Leïla Slimani il y a quelques mois, à propos de sa présidence du jury.

Les cinq membres du concile ont révélé leur longlist, comprenant 13 ouvrages publiés au Royaume-Uni et en Irlande entre mai 2022 et avril 2023.

La première sélection de l'International Booker Prize 2023 :

Ninth Building, Zou Jingzhi, traduit par Jeremy Tiang, Honford Star

A System So Magnificent It Is Blinding, Amanda Svensson, traduit par Nichola Smalley, Scribe UK

Still Born, Guadalupe Nettel, traduit par Rosalind Harvey, Fitzcarraldo Editions

Pyre, Perumal Murugan, traduit par Aniruddhan Vasudevan, Pushkin Press

While We Were Dreaming, Clemens Meyer, traduit par Katy Derbyshire, Fitzcarraldo Editions

The Birthday Party, Laurent Mauvignier, traduit par Daniel Levin Becker, Fitzcarraldo Editions (Histoires de la nuit, Éditions de Minuit)

Jimi Hendrix Live in Lviv, Andreï Kourkov, traduit par Reuben Woolley, MacLehose Press

Is Mother Dead, Vigdis Hjorth, traduit par Charlotte Barslund, Verso

Standing Heavy, Gauz, traduit par Frank Wynne, MacLehose Press (Debout-payé, Le Nouvel Attila)

Time Shelter, Georgi Gospodinov, traduit par Angela Rodel, Weidenfeld & Nicolson

The Gospel According to the New World, Maryse Condé, traduit par Richard Philcox, World Editions (L'évangile du nouveau monde, Buchet-Chastel)

Whale, Cheon Myeong-kwan, traduit par Chi-Young Kim, Europa Editions

Boulder, Eva Baltasar, traduit par Julia Sanches, And Other Stories

Cette récompense est dotée à hauteur de 50.000 £ pour l'ouvrage lauréat, répartis entre l'auteur et le traducteur, et de 5000 £ pour tous les titres de la seconde sélection, révélée le 18 avril prochain. Le prix, quant à lui, sera décerné le 23 mai 2023.

« [Cette liste] salue la variété et la diversité de la production littéraire aujourd'hui, les différentes manières d'aborder le roman. Nous avons voulu donner au lecteur la chance de les découvrir et de trouver ce qui allait l'émouvoir ou le bousculer », a commenté Leïla Slimani dans un communiqué.

L'organisation du prix souligne le duo particulier formé par Maryse Condé et Richard Philcox, en couple autour de son œuvre comme dans la vie. L'autrice guadeloupéenne avait déjà été sélectionnée par l'International Booker Prize en 2015.

L'année dernière, l'International Booker Prize avait salué l'autrice indienne Geetanjali Shree pour son livre Ret Samadhi. Au-delà de la frontière (trad. Annie Montaut pour la version française aux éditions Antoinette Fouque).

