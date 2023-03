2e édition de Livres en fête : 60 auteurs invités

#AssisesEditionsIndépendantes23 – Non, pas à un sens unique, mais à sens multiples, oui. Comme l'amour l'est. Parfois, cette osmose, cette fusion, cet amour rare, idéal et partagé où moi libraire, je veux te mettre en avant et défendre parce que tu es beau, toi l'éditeur, et j'aime tout ce que tu fais et je veux te faire connaître. Par Thierry Bodin-Hullin, éditions L'oeil ébloui.