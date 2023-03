Écriture : création du Syndicat des Scénaristes

Cette phase de travail est marquée par de nombreux abus, tels que des rémunérations aléatoires ou inexistantes, des clauses contractuelles abusives voire une absence de contrat, des mauvaises conditions de travail ainsi que des usages aberrants liés à une méconnaissance du droit.

Un travail mal encadré

L’acte d’écrire est bel et bien un Travail. Un travail qui fait vivre des industries et des économies puissantes, dans un secteur en constante évolution. Pourtant, notre travail n’est aujourd’hui pas reconnu à sa juste valeur. Pire, les mutations actuelles se font au détriment de nos droits et moyens de subsistance.

Si l’exploitation des œuvres en aval est pour le moment plutôt bien défendue, notamment grâce aux organismes de gestion collective, le travail des scénaristes en amont est quant à lui très mal encadré juridiquement et largement sous-valorisé.

C’est pourtant lors de cette phase de recherche, de création et d’écriture que le scénariste mobilise son temps et exerce son savoir-faire. Et ce, que l’œuvre soit mise en production ou non et indépendamment d’un hypothétique revenu d’exploitation.

Le Syndicat des Scénaristes vise également à défendre la reconnaissance technique et artistique de notre métier. Nous sommes des artistes-auteurs avec des compétences dramaturgiques et une vision créative, et non de simples exécutants répondant aux commandes d’une industrie en proie au marché.

Scénaristes, unissez-vous

Notre travail ne doit pas faire l’objet d’une réappropriation infondée, quel que soit le moment de l’élaboration de l’œuvre. Nous sommes convaincus de la nécessité de nous consulter en cas de changement majeur lors du tournage ou montage. Mais aussi, que les scénaristes créateurs à l’origine

d’un projet doivent participer au final cut conjointement avec le ou la réalisatrice et le ou la productrice.

Le Syndicat des Scénaristes souhaite mettre fin à toutes les mauvaises pratiques qui non seulement précarisent notre métier mais conduisent à notre invisibilisation dans les sphères publique, médiatique et politique. Avec comme conséquence de tous ces constats une protection sociale défaillante ainsi que l’absence d’un statut social et fiscal clair.

Pour toutes ces raisons, nous avons décidé de nous unir autour de valeurs telles que la solidarité, le partage de connaissances, le professionnalisme, la confiance et la transparence, afin de trouver ensemble des solutions concrètes fondées sur le droit.

Ce travail se fera en collaboration avec d’autres organisations d’auteurs tant à l’échelle nationale qu’internationale.

