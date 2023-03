L'homme qui aimait les livres au point de voler ceux non publiés

Éditeurs, agents littéraires, scouts, auteurs : les victimes de Filippo Bernardini se comptent par centaines. Durant près de cinq années, cet éditeur — salarié chez Simon & Schuster — aura sévi dans l’industrie américaine. Le FBI l’aura interpellé en janvier 2022, à l’aéroport JFK, mettant d’une part à un terme à cette gigantesque entreprise, et de l’autre, dévoilant l’identité de cet Arsène Lupin des manuscrits.

Mais alors... pourquoi ?

Le New York Times pose la question qui était sur toutes les lèvres : pourquoi chercher à se procurer, abusivement, des documents avant tout le monde ? Et surtout, en recourant à des méthodes dignes de cybercriminels ? Dans les documents que ses avocats ont déposés au tribunal, une première lumière se fait.

De fait, aucun de ces livres n’aurait pu être monétisé — sauf à réclamer des rançons, et verser plus encore dans la criminalité. Filippo — qui aura certainement droit à un biopic dans quelques années — a de toute manière plaidé coupable dans cette affaire. Et reconnaît plus de 1000 textes ainsi obtenus.

Des livres qu’il a volés, parce qu’il voulait les lire.

Dans une lettre adressée au juge fédéral Colleen McMahon, qui siégera au tribunal, Filippo Bernardini raconte son histoire. Tout a débuté après qu’une agence littéraire, où il effectuait un stage, a refusé de l’embaucher, malgré la vacance d’un poste. Et au fil des postulations et des rejets, il a décidé de se faire passer pour un professionnel de l’édition.

Frustrations et envies

« Durant mon stage, j’ai vu des manuscrits partagés entre éditeurs, agents et scouts — voire même, avec des personnes extérieures à l’industrie. Alors je me suis demandé : pourquoi ne pourrais-je pas les lire aussi ? »

À LIRE : Marvel lancé à la poursuite d'un voleur de scénario

Il lui a suffi de créer des faux noms de domaine, introduisant une variante dans le nom d’un grand groupe, ajoutant une faute de frappe : toutes les méthodes classiques du phishing, en somme. De la sorte, il disposait d’adresse emails presque officielles : nul ne prête attention à ces détails, raison pour laquelle les escroqueries fonctionnent.

Avec du temps et de l’entraînement, il s’est rendu compte qu’il accédait à toutes les lectures possibles : l’important était juste de demander de la bonne manière. D’adopter les tics de langage, de présenter les choses comme une personnalité du secteur. « Au commencement, ce fut un défi. Je n’aurais jamais cru que cela ferait boule de neige, et que je réaliserais autant d’imposture. Je me suis laissé emporter », ajoute-t-il.

Le privilège d'être parmi les premiers

Avant de poursuivre : « Je n’ai jamais voulu ni n’ai divulgué aucun d’entre eux. Je les voulais avec moi, être l’un des rares qui les possèdent avant tout le monde, bien avant qu’ils ne sortent en librairie. À certains moments de mes lectures, j’ai ressenti comme un lien unique et spécial avec l’auteur, presque comme si j’en étais l’éditeur. »

Le procès s’ouvrira dans quelques semaines. Ses avocats ont cependant insisté sur le fait qu’en tant qu’homosexuel, et d’origine étrangère (Filippo est italien), toute peine de prison ferme le mettrait en danger. En outre, n’ayant pas cherché à faire commerce de son butin, qui en a pâti ?

C’est d’ailleurs ce qu’indique Jesse Ball, poète et romancier, qui figure au nombre des auteurs dupés. Bernardini lui avait écrit en se faisant passer pour son éditeur, chez Catapult, et Ball s’est exécuté. Dans une lettre qu’il signe, accompagnant le dossier des avocats, il écrit : « S’il vous plaît, essayez de comprendre la nature de son crime et celle de l’environnement dans lequel il s’est déroulé. »

Et d’ajouter : « Il faut vraiment chercher la petite bête pour y dénicher un quelconque préjudice. Envoyer en prison un homme pour cela reviendrait à faire d’un crime sans victime pour créer une victime — en l’occurrence, l’accusé. »

Crédits photo (illustration) : Dmitry Ratushny/ Unsplash