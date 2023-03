À Sienne, une expo de livres d’artistes célèbre Italo Calvino 

#EGFSL23 – La SOFIA a souhaité organiser des rencontres avec les acteurs du livre (fédération des structures régionales pour le livre) les 16 et 17 mars 2023. Ce sont des associations d’auteurs et d’autrices, d’éditeurs et d’éditrices, les tout premiers Etats Généraux des Festivals et Salons du Livre. La SOFIA est devenue aujourd’hui l’un des principaux partenaires de la vie littéraire en France aux côtés du CNL, des DRAC, des collectivités locales et des autres organismes de gestion (SCAM, ADAGP, CFC, etc.),