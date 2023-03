L'intrus, quand les rôles sont de plus en plus confus

Jusqu’au jour où Élise se découvre enceinte. Pas question de garder cet intrus ; elle n’a jamais voulu d’enfant, Romain le sait. Mais à l'échographie, son ventre plat révèle son secret. Élise a fait un déni de grossesse et est en fait enceinte de sept mois. Terrorisée, elle s’enferme dans le mutisme.

Pour réveiller la maternité en elle, Romain a l’idée d’introduire un reborn baby dans l’appartement. Et demande à Mina de s’installer chez eux pour apprendre à sa fille les gestes maternels à l'égard de ce bébé de silicone, si semblable à un vrai.

Tout semble rentrer dans l’ordre, le ventre d’Élise s'arrondit soudainement. Mais, dès les premiers instants après l’accouchement, elle s’aperçoit avec effroi qu’elle ne parvient pas à créer de lien avec son véritable enfant. Tom est « trop vivant », il l’inquiète ; elle n’est pas une bonne mère.

Et plus Élise doute d’elle, plus son attachement envers le reborn se renforce. La mère parfaite, c’est Mina, qui prend le relais de sa fille auprès de son enfant, et ce malgré les réticences de Romain, trop occupé pour être le père qu’il souhaiterait.

Au fil des jours, tandis que Tom se laisse dépérir aux côtés du reborn immuable, les rôles de chacun deviennent de plus en plus confus, jusqu’à ne plus savoir ce qui se joue réellement... L’intrus n’est pas forcément celui qu’on croit.

Les éditions Plon proposent d'en découvrir les premières pages :

Bénédicte des Mazery est écrivaine. Elle a publié cinq romans et signé le scénario de la BD, Le Roi Jéhan (Éditions Lapin, 2021). Elle est aussi co-autrice de témoignages (Ma résilience à moi de Thierry Beccaro, Plon, 2021) et du documentaire télévisuel Les Enfants maudits, de Cyril Denvers. Son dernier roman Les Oiseaux de passage (Anne Carrière, 2016 ; Pocket, 2017) a reçu le prix Paul-Féval de la Société des gens de lettres.