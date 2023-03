Le "côté lumineux de l'Apocalypse"

Et si nous avions raison de ne pas sombrer dans la neurasthénie catastrophiste ? Car pendant le Grand Effondrement, le Progrès continue et les raisons de se réjouir se multiplient.

La frugalité est plus joyeuse, les genres plus fluides, la réalité plus virtuelle, l’écriture plus inclusive, l’intelligence plus artificielle... Alors ne boudons pas notre plaisir : vive la fin des temps et bienvenue du côté lumineux de l’Apocalypse !

Les éditions Herodios nous proposent les premières pages en avant-première :

De A comme « AirBnB » à Z comme « Zéro déchet » en passant par M comme « Métavers » et S comme « Survivre », Pascal Fioretto, écrivain, humoriste et pasticheur, propose un désopilant inventaire de cette fin du monde qui n’en finit pas et de ce futur qui jamais été aussi proche.

Illustrateur, affichiste, graphiste, auteur de BD… Stéphane Trapier croque avec son sens de l’absurde notre époque désespérante et drôle.